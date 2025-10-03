Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/g7-ulkeleri-rus-varliklarini-kullanarak-ukraynaya-25-milyardan-dolardan-fazla-kredi-sagladi-1099869163.html
G7 ülkeleri Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya 25 milyardan dolardan fazla kredi sağladı
G7 ülkeleri Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya 25 milyardan dolardan fazla kredi sağladı
Sputnik Türkiye
G7 ülkelerinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirleri kullanarak 2025 yılında Ukrayna'ya 25 milyar 500 milyon dolar kredi verdiği tespit edildi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T06:41+0300
2025-10-03T07:00+0300
dünya
g7
ukrayna
kredi
dondurulmuş rus varlıkları
abd
avrupa birliği
japonya
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101606/43/1016064357_0:60:1152:708_1920x0_80_0_0_8f81f255b0bf0ae02e7feba398241d89.jpg
Sputnik, Ukrayna Maliye Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu’nun verilerini inceleyerek G7 ülkelerinin, ülkelerinde dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna’ya sağladığı kredi miktarını hesapladı.G7 ülkeleri geçen yıl, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle karşılamak üzere, Kiev rejimine yaklaşık 50 milyar dolarlık bir kredi verilmesini onayladı. 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla, söz konusu program kapsamında, Ukrayna'ya 26 milyar 500 milyon dolar tahsis edildi.ABD, geçen yılın sonunda 1 milyar dolar aktararak bu program Ukrayna’ya kapsamında kredi veren ilk oldu. Ancak o tarihten itibaren Washington’nun Kiev’e kredi vermediği görülüyor.Programa katılan diğer ülkeler bu yıl kredi dilimleri vermeye başladı. Avrupa Birliği, 15 milyar 800 milyon dolarla en fazla katkı sağlarken Kanada 3 milyar 400 milyon dolar, Japonya 3 milyar 300 milyon dolar ve İngiltere 3 milyar dolar fon sağladı.G7 kredi programı kapsamında sağlanan finansman, Batı'nın bu yıl Ukrayna bütçesine ayırdığı tüm mali yardımların dörtte üçünü oluşturuyor. Bunun dışında AB (7.33 milyar dolar), Japonya (191 milyon dolar), IMF (912 milyon dolar) ve Dünya Bankası (74 milyon dolar) da ek fonlar sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/venezuella-savunma-bakani-karayiplerde-ulke-kiyilarina-yakin-5ten-fazla-savas-ucagi-tespit-edildi-1099868341.html
ukrayna
japonya
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101606/43/1016064357_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_bd83d7665fcda07d8095477bebba34c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
g7, ukrayna, kredi, dondurulmuş rus varlıkları, abd, avrupa birliği, japonya, i̇ngiltere
g7, ukrayna, kredi, dondurulmuş rus varlıkları, abd, avrupa birliği, japonya, i̇ngiltere

G7 ülkeleri Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya 25 milyardan dolardan fazla kredi sağladı

06:41 03.10.2025 (güncellendi: 07:00 03.10.2025)
© AFP 2023Dolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© AFP 2023
Abone ol
G7 ülkelerinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirleri kullanarak 2025 yılında Ukrayna'ya 25 milyar 500 milyon dolar kredi verdiği tespit edildi.
Sputnik, Ukrayna Maliye Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu’nun verilerini inceleyerek G7 ülkelerinin, ülkelerinde dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna’ya sağladığı kredi miktarını hesapladı.
G7 ülkeleri geçen yıl, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle karşılamak üzere, Kiev rejimine yaklaşık 50 milyar dolarlık bir kredi verilmesini onayladı. 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla, söz konusu program kapsamında, Ukrayna'ya 26 milyar 500 milyon dolar tahsis edildi.
ABD, geçen yılın sonunda 1 milyar dolar aktararak bu program Ukrayna’ya kapsamında kredi veren ilk oldu. Ancak o tarihten itibaren Washington’nun Kiev’e kredi vermediği görülüyor.
Programa katılan diğer ülkeler bu yıl kredi dilimleri vermeye başladı. Avrupa Birliği, 15 milyar 800 milyon dolarla en fazla katkı sağlarken Kanada 3 milyar 400 milyon dolar, Japonya 3 milyar 300 milyon dolar ve İngiltere 3 milyar dolar fon sağladı.
G7 kredi programı kapsamında sağlanan finansman, Batı'nın bu yıl Ukrayna bütçesine ayırdığı tüm mali yardımların dörtte üçünü oluşturuyor. Bunun dışında AB (7.33 milyar dolar), Japonya (191 milyon dolar), IMF (912 milyon dolar) ve Dünya Bankası (74 milyon dolar) da ek fonlar sağladı.
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
DÜNYA
Venezüella Savunma Bakanı: Karayipler’de ülke kıyılarına yakın 5’ten fazla savaş uçağı tespit edildi
04:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала