G7 ülkeleri Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya 25 milyardan dolardan fazla kredi sağladı

G7 ülkelerinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirleri kullanarak 2025 yılında Ukrayna'ya 25 milyar 500 milyon dolar kredi verdiği tespit edildi.
Sputnik, Ukrayna Maliye Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu’nun verilerini inceleyerek G7 ülkelerinin, ülkelerinde dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna’ya sağladığı kredi miktarını hesapladı.G7 ülkeleri geçen yıl, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle karşılamak üzere, Kiev rejimine yaklaşık 50 milyar dolarlık bir kredi verilmesini onayladı. 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla, söz konusu program kapsamında, Ukrayna'ya 26 milyar 500 milyon dolar tahsis edildi.ABD, geçen yılın sonunda 1 milyar dolar aktararak bu program Ukrayna’ya kapsamında kredi veren ilk oldu. Ancak o tarihten itibaren Washington’nun Kiev’e kredi vermediği görülüyor.Programa katılan diğer ülkeler bu yıl kredi dilimleri vermeye başladı. Avrupa Birliği, 15 milyar 800 milyon dolarla en fazla katkı sağlarken Kanada 3 milyar 400 milyon dolar, Japonya 3 milyar 300 milyon dolar ve İngiltere 3 milyar dolar fon sağladı.G7 kredi programı kapsamında sağlanan finansman, Batı'nın bu yıl Ukrayna bütçesine ayırdığı tüm mali yardımların dörtte üçünü oluşturuyor. Bunun dışında AB (7.33 milyar dolar), Japonya (191 milyon dolar), IMF (912 milyon dolar) ve Dünya Bankası (74 milyon dolar) da ek fonlar sağladı.
2025
06:41 03.10.2025 (güncellendi: 07:00 03.10.2025)
G7 ülkelerinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirleri kullanarak 2025 yılında Ukrayna'ya 25 milyar 500 milyon dolar kredi verdiği tespit edildi.
Sputnik, Ukrayna Maliye Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu’nun verilerini inceleyerek G7 ülkelerinin, ülkelerinde dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna’ya sağladığı kredi miktarını hesapladı.
G7 ülkeleri geçen yıl, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle karşılamak üzere, Kiev rejimine yaklaşık 50 milyar dolarlık bir kredi verilmesini onayladı. 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla, söz konusu program kapsamında, Ukrayna'ya 26 milyar 500 milyon dolar tahsis edildi.
ABD, geçen yılın sonunda 1 milyar dolar aktararak bu program Ukrayna’ya kapsamında kredi veren ilk oldu. Ancak o tarihten itibaren Washington’nun Kiev’e kredi vermediği görülüyor.
Programa katılan diğer ülkeler bu yıl kredi dilimleri vermeye başladı. Avrupa Birliği, 15 milyar 800 milyon dolarla en fazla katkı sağlarken Kanada 3 milyar 400 milyon dolar, Japonya 3 milyar 300 milyon dolar ve İngiltere 3 milyar dolar fon sağladı.
G7 kredi programı kapsamında sağlanan finansman, Batı'nın bu yıl Ukrayna bütçesine ayırdığı tüm mali yardımların dörtte üçünü oluşturuyor. Bunun dışında AB (7.33 milyar dolar), Japonya (191 milyon dolar), IMF (912 milyon dolar) ve Dünya Bankası (74 milyon dolar) da ek fonlar sağladı.