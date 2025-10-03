https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/beyaz-saray-eger-hamas-plani-kabul-etmezse-sonuclari-ne-yazik-ki-cok-trajik-olacak-1099898240.html

Beyaz Saray: Eğer Hamas planı kabul etmezse sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'a barışçıl bir yol seçme çağrısında bulunarak, aksi halde ağır sonuçlarla karşılaşacakları uyarısında bulundu. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Hamas'ın barışçıl bir yol seçebileceğini ancak bunu yapmazsa sonuçlarının ağır olacağını söyledi.Leavitt, basın toplantısında, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barışçıl ve müreffeh bir şekilde ilerleme fırsatı var. Eğer bunu yapmazlarsa, sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze barış anlaşmasını Pazar günü saat 18:00'e (TSİ 22:00) kadar kabul etmesi gerektiğini belirterek, Filistinli grubun bunu başaramaması halinde 'kıyametin kopacağı' uyarısında bulunmuştu.

