Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/beyaz-saray-eger-hamas-plani-kabul-etmezse-sonuclari-ne-yazik-ki-cok-trajik-olacak-1099898240.html
Beyaz Saray: Eğer Hamas planı kabul etmezse sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak
Beyaz Saray: Eğer Hamas planı kabul etmezse sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'a barışçıl bir yol seçme çağrısında bulunarak, aksi halde ağır sonuçlarla karşılaşacakları uyarısında bulundu. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T21:55+0300
2025-10-03T21:55+0300
dünya
ortadoğu
karoline leavitt
gazze
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099259184_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_159209c34b076d18928e397e16383dca.jpg
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Hamas'ın barışçıl bir yol seçebileceğini ancak bunu yapmazsa sonuçlarının ağır olacağını söyledi.Leavitt, basın toplantısında, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barışçıl ve müreffeh bir şekilde ilerleme fırsatı var. Eğer bunu yapmazlarsa, sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze barış anlaşmasını Pazar günü saat 18:00'e (TSİ 22:00) kadar kabul etmesi gerektiğini belirterek, Filistinli grubun bunu başaramaması halinde 'kıyametin kopacağı' uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/beyaz-saray-abd-rus-gemilerinin-nato-ulkeleri-yakinindaki-manevralarini-yakindan-takip-ediyor-1099898134.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099259184_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_76c542838c3d1cbf0dd6c14a37fbf993.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, karoline leavitt, gazze, hamas
ortadoğu, karoline leavitt, gazze, hamas

Beyaz Saray: Eğer Hamas planı kabul etmezse sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak

21:55 03.10.2025
© AA / Yasin ÖztürkBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'a barışçıl bir yol seçme çağrısında bulunarak, aksi halde ağır sonuçlarla karşılaşacakları uyarısında bulundu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Hamas'ın barışçıl bir yol seçebileceğini ancak bunu yapmazsa sonuçlarının ağır olacağını söyledi.
Leavitt, basın toplantısında, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barışçıl ve müreffeh bir şekilde ilerleme fırsatı var. Eğer bunu yapmazlarsa, sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze barış anlaşmasını Pazar günü saat 18:00'e (TSİ 22:00) kadar kabul etmesi gerektiğini belirterek, Filistinli grubun bunu başaramaması halinde 'kıyametin kopacağı' uyarısında bulunmuştu.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
DÜNYA
Beyaz Saray: ABD, Rus gemilerinin NATO ülkeleri yakınındaki manevralarını yakından takip ediyor
21:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала