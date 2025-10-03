Güllü'nün çocuklarından 'bize acımızı yaşatmadınız, annemin kemiklerini sızlattılar' isyanı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/gullunun-cocuklarindan-bize-acimizi-yasatmadiniz-annemin-kemiklerini-sizlattilar-isyani--1099894937.html

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren, "Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi. Olay gününü anlatan iki kardeş, "Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Annemin kemiklerini sızlattılar." diyerek isyan etti. İfade işlemleri beş saat sürdüYalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya çerçevesinde, bugün Yalova Adliyesi’ne gelen Tuğberk Yağız ve Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde olduğu belirtilen Sultan Nur Ulu, avukatları eşliğinde savcılığa ifade verdi. Yaklaşık 5 saat süren ifade alma sürecine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı. Kardeşler ve evde bulunan Ulu, o gece yaşananları anlattı.Olay günü yaşananları anlattılarOlay günü İstanbul’da bulunduğu, yaşadığı sitenin güvenlik kamerası kayıtlarıyla da doğrulanan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kardeşinden aldığı haber üzerine Çınarcık’a gittiğini aktardı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise o gece salonda keyifli vakit geçirdiklerini, daha sonra odalarına geçtiklerinde annesinin yanlarına geldiğini ve sonrasında olayın yaşandığını dile getirdi.Adliye çıkışında açıklama yapan aile, basına sürecin detayları hakkında avukatların konuşacağını iletti.Daha annemin mezarına gidemedikÜnlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, o gece nişanlısıyla İstanbul’da olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin annesi ölmedi mi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı, insanlığı nerede? Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor? Daha annemin mezarına gidemedik. Herkes orada diye annemin mezarına gidip sarılamadık."Kızı Tuğyan Ülkem Gülter de annesinin vefatı sonrası yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Hakkımı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Acımızı yaşatmadılar bize." dedi.

