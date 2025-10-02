https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/gullunun-olumuyle-ilgili-dosya-cinayet-buro-amirligine-devredildi-7-madde-tek-tek-mercek-altina-1099846192.html

Güllü'nün ölümüyle ilgili dosya Cinayet Büro amirliğine devredildi: 7 madde tek tek mercek altına alındı

Güllü'nün ölümüyle ilgili dosya Cinayet Büro amirliğine devredildi: 7 madde tek tek mercek altına alındı

Sanatçı Güllü'nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından 'cinayet' şüphesi dile getirilirken, dosyanın Cinayet Büro'ya devredildiği ortaya... 02.10.2025

Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün ölümüyle ilgili iddialar nedeniyle dosya cinayet büroya devredildi. Dosyanın devredilmesiyle ilgili '7 neden' dile getirildi.Komşunun 'eve iki erkek' girdi iddiasıKanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında çok sayıda görgü tanığı ve komşunun anlatımlarına yer verildi. Güllü'nün komşularından birinin olay gecesi eve iki erkeğin girdiğini dile getirirken, programda "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım" ifadelerine yer verildi. Neden Güllü'nün dosyası cinayet büroya gönderildi?Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada ortaya atılan iddialar ve görüntüler nedeniyle dosyanın cinayet büroya gönderildiği belirtildi. Programda dosyanın gönderilmesine neden olan yedi madde de tek tek şöyle sıralandı: 1- Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği2- Olayın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular3- Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması4- Yakınlarının, olayın "cinayet" ya da "yanlışlıkla düşme" olmadığını düşünmeleri5- Canlı yayında yapılan canlandırmada "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması6- Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü'yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması7- Güllü'nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçenin bulunmaması

