Enerji Bakanı Bayraktar duyurdu: Faturalarda yeni tüketim modeli geliyor, kent bazlı ortalamaya bakılacak
11:07 03.10.2025 (güncellendi: 11:22 03.10.2025)
© AA / Yavuz Emrah SeverEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
© AA / Yavuz Emrah Sever
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgazda geçilmesi öngörülen yeni sistemin detaylarını duyurdu. Doğalgaz faturalarının da elektrik faturalarında olduğu gibi kademeli olarak değişeceğini belirten Bayraktar, bu kademenin illere ve aylara göre değişeceğini söyledi.
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz tüketiminde kademeli olarak faturanın belirleneceği yeni sistemi anlattı:
'Erzurum'da farklı İzmir'de farklı, aylık şehir ortalamasına bakılacak'
“Doğalgazda her ilde farklı tüketim yapılıyor. Erzurum farklı, Ankara farklı, İzmir, İstanbul farklı. Doğalgazda aylık bazda şehir bazlı bir ortalamaya bakacağız. Mesela, bu Ankara’da 180 metreküp diyelim. Erzurum’da 200’lerin üzerinde. Diyelim ki yüzde 50 belirledik. Ankara’da siz 275 metreküp tükettiniz, yani Ankara’daki ortalama insanın tüketiminin yüzde 50’sinden daha fazla tükettiniz. Diyeceğiz ki, sizi destek grubunun dışına alıyoruz. Uygulamada bir hesap hatası olması durumunda da ihtiyaç sahibi Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapabilecek. Toplam abonelerin yüzde 16’sı yüzde 50’nin üzerinde tüketim yapıyor. Yani biz böyle bir düzenleme yaparsak, yüzde 84 insanımızın hayatında bir şey değişmiyor. Toplam gazın neredeyse yarısını o yüzde 16’lık kesim kullanıyor.”
Doğalgazda da tüketim esaslı model uygulanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, CNN Türk’te Hande Fırat’ın programına konuk oldu. Bayraktar, kış aylarında elektrik ve doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, 2026 yılı için beklenen enflasyonun dikkate alınacağını belirtti:
“Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında beklenen enflasyon nispetinde bir fiyat düzenlemesi olabilir. Elektrik ve doğalgazda 2025 rakamlarıyla 593 milyar liralık destek verilmiş. Finansmanı da dahil ettiğimizde rakam 800-850 milyar lirayı buluyor. Bu destek kaleminin düşürülmesine yönelik çalışma yapıyoruz. Tüketim esaslı bir model getirilecek."
Elektrikte uygulanan kademeli sistem: Geliri düşük olan sistem dışı
“Yılın başında elektrikte kademeli sisteme geçildi. Geliri düşük olanları istisna kapsamına koyduk, yani evinizde bir hastanız var ve ona 24 saat elektrikli bir cihaz kullanmanız lazım, onlara desteğe devam ediyoruz. Veya hesap edemedik, geliri düşük, o zaman diyoruz ki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destek programı var ona başvurursunuz ve siz o destekten daha güçlü bir şekilde faydalanabilirsiniz. Her yıl ekim ayında bu oranı belirliyoruz. ‘2024 yılında 5 bin kilovat saati aşarsa tüketiminiz, 2025’te sizi destekten çıkardık’ dedik. Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz. Bu tüketim limitini 2025 yılı içerisinde aşmış vatandaşlarımız, abonelerimiz 2026 yılında destek grubundan çıkacaklar.”
Elektrikte kademeli tarif yeniden belirleniyor
Elektrik faturalarındaki kademeli faturalandırma için belirlenen 5 bin kilovat saat (kWh) sınırının değişeceği de Bakan Bayraktar tarafından duyuruldu.