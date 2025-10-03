Enerji Bakanı Bayraktar duyurdu: Faturalarda yeni tüketim modeli geliyor, kent bazlı ortalamaya bakılacak

“Yılın başında elektrikte kademeli sisteme geçildi. Geliri düşük olanları istisna kapsamına koyduk, yani evinizde bir hastanız var ve ona 24 saat elektrikli bir cihaz kullanmanız lazım, onlara desteğe devam ediyoruz. Veya hesap edemedik, geliri düşük, o zaman diyoruz ki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destek programı var ona başvurursunuz ve siz o destekten daha güçlü bir şekilde faydalanabilirsiniz. Her yıl ekim ayında bu oranı belirliyoruz. ‘2024 yılında 5 bin kilovat saati aşarsa tüketiminiz, 2025’te sizi destekten çıkardık’ dedik. Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz. Bu tüketim limitini 2025 yılı içerisinde aşmış vatandaşlarımız, abonelerimiz 2026 yılında destek grubundan çıkacaklar.”