ENAG eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.79 olurken, yıllık bazda yüzde 63.23... 03.10.2025
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 3.79 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 63.23 olarak gerçekleşti.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 3.79 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 63.23 olarak gerçekleşti.