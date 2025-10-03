Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Dışişleri'nden İsrail'de alıkonulan Türk aktivistlerle ilgili açıklama: Özel uçakla getirilebilirler
Dışişleri'nden İsrail'de alıkonulan Türk aktivistlerle ilgili açıklama: Özel uçakla getirilebilirler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları ile ilgili açıklama yaptı. Keçeli, aktivistlerin yarın (cumartesi günü) özel... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu ile yola çıkan ve İsrail tarafından alıkonulan Türk aktivistlerle ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Yaklaşık 50 Türk vatandaşı gözaltında'İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesinde, aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.Sumud Türkiye Delegasyonu, 2 Ekim akşamı yaptığı açıklamada, filo içindeki Türk vatandaşlarının durumuna dair bilgi paylaştı. Delegasyon, Türkiye’den toplam 62 kişinin filoda yer aldığını, bunlardan 9’unun Türkiye’ye döndüğünü, 3 kişinin yolda olduğunu, 3 kişinin ise halen seyir halindeki tek gemide bulunduğunu bildirmişti.Marinette adlı bu son gemiye de 3 Ekim’de İsrail tarafından müdahale edildi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaklaşık 50 Türk vatandaşının gözaltına alındığını aktardı, ancak kesin sayının, bazı kişilerin "çifte vatandaşlık" durumları nedeniyle netleştirilemediğini ifade etti. Keçeli, Türk vatandaşlarının İsrail’in güneyindeki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu da doğrulamıştı.
Dışişleri'nden İsrail'de alıkonulan Türk aktivistlerle ilgili açıklama: Özel uçakla getirilebilirler

19:34 03.10.2025 (güncellendi: 19:42 03.10.2025)
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları ile ilgili açıklama yaptı. Keçeli, aktivistlerin yarın (cumartesi günü) özel uçakla getirilebileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu ile yola çıkan ve İsrail tarafından alıkonulan Türk aktivistlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Vatandaşlarımızın geri getirilmesi üzerinde çeşitli alternatifler üzerinde çalışılıyor, bu alternatif planlamalar arasında yarın özel uçakla getirilmeleri de var.

'Yaklaşık 50 Türk vatandaşı gözaltında'

İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesinde, aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sumud Türkiye Delegasyonu, 2 Ekim akşamı yaptığı açıklamada, filo içindeki Türk vatandaşlarının durumuna dair bilgi paylaştı. Delegasyon, Türkiye’den toplam 62 kişinin filoda yer aldığını, bunlardan 9’unun Türkiye’ye döndüğünü, 3 kişinin yolda olduğunu, 3 kişinin ise halen seyir halindeki tek gemide bulunduğunu bildirmişti.
Marinette adlı bu son gemiye de 3 Ekim’de İsrail tarafından müdahale edildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaklaşık 50 Türk vatandaşının gözaltına alındığını aktardı, ancak kesin sayının, bazı kişilerin "çifte vatandaşlık" durumları nedeniyle netleştirilemediğini ifade etti. Keçeli, Türk vatandaşlarının İsrail’in güneyindeki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu da doğrulamıştı.
DÜNYA
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Sumud müdahalesi için 'terör eylemi' açıklaması: 'Hukuki yollara başvurulacaktır'
Dün, 00:52
