Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu bildirdi.İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri yasa dışı şekilde ele geçirme eylemini yazılı bir açıklama yaparak değerlendiren bakanlık "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarılarak, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır" ifadesi kullanıldı.Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve Bakanlık, için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Sumud müdahalesi için 'terör eylemi' açıklaması: 'Hukuki yollara başvurulacaktır'

00:52 02.10.2025 (güncellendi: 00:53 02.10.2025)
Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu bildirdi. Bakanlık, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu bildirdi.
İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri yasa dışı şekilde ele geçirme eylemini yazılı bir açıklama yaparak değerlendiren bakanlık "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarılarak, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır" ifadesi kullanıldı.
Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve Bakanlık, için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.
İsrail- Filistin çatışması
SUMUD FİLOSU’NA MÜDAHALE: İsrail bazı gemileri ele geçirerek yolcuları alıkoyduğunu açıkladı
Dün, 20:47
