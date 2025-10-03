https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/beyaz-saray-abd-rus-gemilerinin-nato-ulkeleri-yakinindaki-manevralarini-yakindan-takip-ediyor-1099898134.html
Beyaz Saray: ABD, Rus gemilerinin NATO ülkeleri yakınındaki manevralarını yakından takip ediyor
Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Leavitt düzenlediği basın brifinginde, Rus donanmasının NATO ülkeleri yakınında gerçekleştirdiği iddia edilen manevralara ilişkin bilgilerin ABD yönetimi tarafından büyük bir ciddiyetle ele alındığını söyledi.‘Beyaz Saray’ın Rus donanmasının olası provokasyonlarından, özellikle Kopenhag’daki AB zirvesi sırasında Danimarka ordusuyla yaşandığı iddia edilen olaylardan endişe duyup duymadığına ilişkin soruya Leavitt, “Bu, yönetimin çok ciddiye aldığı bir mesele. Durumu sürekli olarak takip ediyoruz. Ulusal Güvenlik Konseyi, NATO müttefiklerimizle kesintisiz iletişim halinde ve Başkan da düzenli olarak onlarla görüşüyor” yanıtını verdi.
