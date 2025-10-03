https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/avrupa-komisyonu-ab-ulkeleri-kritik-altyapiyi-korumaktan-sorumlu-1099895970.html
Avrupa Komisyonu: AB ülkeleri kritik altyapıyı korumaktan sorumlu
Avrupa Komisyonu: AB ülkeleri kritik altyapıyı korumaktan sorumlu
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik terör saldırısıyla ilgili olarak, AB ülkelerinin kritik altyapıyı koruma ve soruşturma yürütme... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T19:28+0300
2025-10-03T19:28+0300
2025-10-03T19:26+0300
dünya
avrupa komisyonu
avrupa birliği
kuzey akım
ukrayna
i̇talya
bologna
avrupa
almanya
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg
Kuzey Akım boru hatlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili Avrupa Komisyonu’ndan (AK) Sputnik’e yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kritik altyapıyı koruma sorumluluğuna sahip olduğu belirtildi.Açıklamada “Soruşturmalar ve kritik altyapının korunması, üye devletlerin sorumluluk alanına giriyor” denildi.Ağustos ayında, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı.Kuznetsov’un, Kuzey Akım saldırısının koordinatörü olduğu iddia ediliyor. Eylül ayında Bologna mahkemesi, Kuznetsov’un Almanya’ya iade edilmesine karar vermişti. Şüphelinin avukatı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, müvekkilinin Almanya’ya iadesine ilişkin kararın İtalya’da temyize götürüldüğünü belirtmişti.Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/patrusev-bati-baltik-denizini-hibrit-savas-arenasina-donusturmek-istiyor-1099175801.html
ukrayna
i̇talya
bologna
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_c9708ba5d7c02edfa2b41c97662fa90d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa komisyonu, avrupa birliği, kuzey akım, ukrayna, i̇talya, bologna, avrupa, almanya, ab
avrupa komisyonu, avrupa birliği, kuzey akım, ukrayna, i̇talya, bologna, avrupa, almanya, ab
Avrupa Komisyonu: AB ülkeleri kritik altyapıyı korumaktan sorumlu
Avrupa Komisyonu, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik terör saldırısıyla ilgili olarak, AB ülkelerinin kritik altyapıyı koruma ve soruşturma yürütme sorumluluğuna sahip olduğunu belirtti.
Kuzey Akım boru hatlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili Avrupa Komisyonu’ndan (AK) Sputnik’e yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kritik altyapıyı koruma sorumluluğuna sahip olduğu belirtildi.
Açıklamada “Soruşturmalar ve kritik altyapının korunması, üye devletlerin sorumluluk alanına giriyor” denildi.
Ağustos ayında, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı.
Kuznetsov’un, Kuzey Akım saldırısının koordinatörü olduğu iddia ediliyor. Eylül ayında Bologna mahkemesi, Kuznetsov’un Almanya’ya iade edilmesine karar vermişti. Şüphelinin avukatı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, müvekkilinin Almanya’ya iadesine ilişkin kararın İtalya’da temyize götürüldüğünü belirtmişti.
Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti.