Avrupa Komisyonu: AB ülkeleri kritik altyapıyı korumaktan sorumlu

Avrupa Komisyonu: AB ülkeleri kritik altyapıyı korumaktan sorumlu

Kuzey Akım boru hatlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili Avrupa Komisyonu’ndan (AK) Sputnik’e yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kritik altyapıyı koruma sorumluluğuna sahip olduğu belirtildi.Açıklamada “Soruşturmalar ve kritik altyapının korunması, üye devletlerin sorumluluk alanına giriyor” denildi.Ağustos ayında, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı.Kuznetsov’un, Kuzey Akım saldırısının koordinatörü olduğu iddia ediliyor. Eylül ayında Bologna mahkemesi, Kuznetsov’un Almanya’ya iade edilmesine karar vermişti. Şüphelinin avukatı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, müvekkilinin Almanya’ya iadesine ilişkin kararın İtalya’da temyize götürüldüğünü belirtmişti.Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti.

