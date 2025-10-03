Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi: 'Yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu'

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında aylık bazda yüzde 3.23 olarak açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, 'Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu' derken, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" dedi. Dezenflasyonun devamını sağlayacağız vurgusuSosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, enflasyon eğiliminin dezenflasyona işaret ettiğini ifade ederek şunları dile getirdi: "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."
12:00 03.10.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi, eylül ayında yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğuna vurgu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında aylık bazda yüzde 3.23 olarak açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, 'Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu' derken, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" dedi.

Dezenflasyonun devamını sağlayacağız vurgusu

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, enflasyon eğiliminin dezenflasyona işaret ettiğini ifade ederek şunları dile getirdi:
"Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."
