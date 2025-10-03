https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/bakan-simsekten-enflasyon-verilerini-degerlendirdi-enflasyonun-ana-egilimi-dezenflasyonun-1099878566.html
Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi: 'Yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu'
Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi: 'Yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi, eylül ayında yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T12:00+0300
2025-10-03T12:00+0300
2025-10-03T12:05+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanı
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon rakamları
enflasyon rakamı
son dakika enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091631451_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_708eaec3304c175bc9265c39b38d443c.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında aylık bazda yüzde 3.23 olarak açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, 'Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu' derken, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" dedi. Dezenflasyonun devamını sağlayacağız vurgusuSosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, enflasyon eğiliminin dezenflasyona işaret ettiğini ifade ederek şunları dile getirdi: "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-eylul-ayi-enflasyonu-aciklandi-1099872086.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091631451_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_0c6e0da13936d8d8a11021ff2baf7d07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamları, enflasyon rakamı, son dakika enflasyon
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamları, enflasyon rakamı, son dakika enflasyon
Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi: 'Yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu'
12:00 03.10.2025 (güncellendi: 12:05 03.10.2025)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi, eylül ayında yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğuna vurgu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında aylık bazda yüzde 3.23 olarak açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, 'Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu' derken, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" dedi.
Dezenflasyonun devamını sağlayacağız vurgusu
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, enflasyon eğiliminin dezenflasyona işaret ettiğini ifade ederek şunları dile getirdi:
"Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."