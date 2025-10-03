https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/bakan-simsekten-enflasyon-verilerini-degerlendirdi-enflasyonun-ana-egilimi-dezenflasyonun-1099878566.html

Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi: 'Yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu'

Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi: 'Yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi, eylül ayında yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T12:00+0300

2025-10-03T12:00+0300

2025-10-03T12:05+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanı

enflasyon

enflasyon oranı

enflasyon rakamları

enflasyon rakamı

son dakika enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091631451_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_708eaec3304c175bc9265c39b38d443c.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında aylık bazda yüzde 3.23 olarak açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, 'Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu' derken, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" dedi. Dezenflasyonun devamını sağlayacağız vurgusuSosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, enflasyon eğiliminin dezenflasyona işaret ettiğini ifade ederek şunları dile getirdi: "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-eylul-ayi-enflasyonu-aciklandi-1099872086.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamları, enflasyon rakamı, son dakika enflasyon