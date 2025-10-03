Avukat Enes Ermaner: Furkan Karabay, mahkemeye 'arkadaşlarımı görmeye geldim' dedi

Dün duruşması vardı ama malesef yargı kıskacında onlarca dosyası var. Dünkü de bunlardan biriydi. Bu dosyadan ikinci kez tutuklanmıştı. 9 gün boyunca Silivri’de kalmış itirazımız sonucu tahliye edilmişti. Savcılar soruşturmayı tamamlayıp iddianame düzenledi. Aynı suçlamalarla cezalandırılması talep edildi. 4 ay önce ilk duruşması görüldü. Dünkü ikinci oldu savcı yeniden talep etti. Furkan mahkemeye getirildiğinde şunları söyledi: ‘Ben buraya savunma yapmaya gelmedim. Siz benim suçlu ya da suçsuz olduğuma karar veremezsiniz çünkü bu siyasi bir yargılamadır. Ben arkadaşlarımı görmek ve hava değişimi olması için geldim. Beni getirdiğiniz için size de teşekkür ediyorum mahkeme heyeti’