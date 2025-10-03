Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/avukat-enes-ermaner-furkan-karabay-mahkemeye-arkadaslarimi-gormeye-geldim-dedi-1099895854.html
Avukat Enes Ermaner: Furkan Karabay, mahkemeye 'arkadaşlarımı görmeye geldim' dedi
Avukat Enes Ermaner: Furkan Karabay, mahkemeye 'arkadaşlarımı görmeye geldim' dedi
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Avukat Enes Ermaner oldu. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T19:04+0300
2025-10-03T19:04+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
furkan karabay
silivri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Tutuklu Gazeteci Furkan Karabay’ın avukatı Enes Ermaner mahkeme sürecinin son detaylarını canlı yayında paylaştı.Gazeteci Furkan Karabay’ın avukatı Enes Ermaner şunları söyledi:
silivri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, furkan karabay, silivri
türkiye, haberler, furkan karabay, silivri

Avukat Enes Ermaner: Furkan Karabay, mahkemeye 'arkadaşlarımı görmeye geldim' dedi

19:04 03.10.2025
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Avukat Enes Ermaner oldu.
Tutuklu Gazeteci Furkan Karabay’ın avukatı Enes Ermaner mahkeme sürecinin son detaylarını canlı yayında paylaştı.
Gazeteci Furkan Karabay’ın avukatı Enes Ermaner şunları söyledi:
Dün duruşması vardı ama malesef yargı kıskacında onlarca dosyası var. Dünkü de bunlardan biriydi. Bu dosyadan ikinci kez tutuklanmıştı. 9 gün boyunca Silivri’de kalmış itirazımız sonucu tahliye edilmişti. Savcılar soruşturmayı tamamlayıp iddianame düzenledi. Aynı suçlamalarla cezalandırılması talep edildi. 4 ay önce ilk duruşması görüldü. Dünkü ikinci oldu savcı yeniden talep etti. Furkan mahkemeye getirildiğinde şunları söyledi: ‘Ben buraya savunma yapmaya gelmedim. Siz benim suçlu ya da suçsuz olduğuma karar veremezsiniz çünkü bu siyasi bir yargılamadır. Ben arkadaşlarımı görmek ve hava değişimi olması için geldim. Beni getirdiğiniz için size de teşekkür ediyorum mahkeme heyeti’
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала