Patruşev: Batı, Baltık Denizi'ni hibrit savaş arenasına dönüştürmek istiyor

07.09.2025

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, su altı kabloları ve Rus gemileri ile yaşanan birçok tuhaf olayın, Batı'nın Baltık Denizi'ni ilan edilmemiş bir hibrit savaşın arenasına dönüştürmeye karar verdiğini ortaya koyduğunu ifade etti.Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısı soruşturmasını değerlendiren Patruşev, hatları Ukrayna vatandaşlarının havaya uçurduğuna ilişkin açıklamayı eleştirdi, uzmanlarda oluşan birçok soru işaretinin, saldırının NATO istihbarat servislerinin katılımıyla hazırlanıp gerçekleştirildiğini söylemelerine olanak tanıdığını ifade etti.Patruşev, İngiltere'nin Baltık Denizi'nin zorlu koşullarında ve önemli derinliklerde görev yapabilecek sabotajcılarının bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:Doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın Baltık'ta yeni bir gerginliğin başlangıcının habercisi olduğuna dikkat çeken Patruşev, "Denizaltı kabloları ve Rus gemileri ile ilgili bir dizi tuhaf olay, Batı'nın Baltık Denizi'ni ilan edilmemiş bir hibrit savaşın arenasına dönüştürerek bahisleri ciddi bir şekilde artırmaya karar verdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.İtalya’da 20 Ağustos gecesi, Almanya Savcılığı’nın talebiyle 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov gözaltına alınmıştı. İddialara göre Kuznetsov, Baltık Denizi’ndeki boru hatlarına yönelik sabotajın koordinatörlerinden biriydi.Batı basını tarafından aktarılan bilgilere göre, Kuznetsov Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde emekli kaptan ve ayrıca SBU’da (Ukrayna Güvenlik Servisi) görev yapmıştı. Gazeteye göre, kendisi ve bazı diğer askerler Mayıs 2022’de bu operasyonu gerçekleştirmek üzere tutulmuştu.Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

