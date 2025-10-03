https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ak-parti-sozcusu-celik-siyaset-ve-devlet-hayatimiz-icin-kiymetli-bir-birliktelik-1099890842.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birliktelik

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birliktelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin yeni yasama yılı başlangıcı nedeniyle verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti temsilcilerinin bir araya gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak Yüce Meclis'in açıldığı gün saygıdeğer siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birlikteliktir." ifadelerini kullandı. Dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptırÇelik paylaşımında şunları söyledi: "Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan Yüce Meclis milletimizin yüksek iradesini temsil etmektedir. Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis’teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur. Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis’in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır.Yüce Meclis’i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olurBu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis’i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar 'demokrasinin varlığına' ve 'siyasetin mantığına' aykırı yaklaşımlardır. Yüce Meclis’i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur. Siyaset yapma iddiasındaki her yapının 'evi' Meclis’tir. Meclis’i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir. Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir."

