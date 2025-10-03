Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ak-parti-sozcusu-celik-siyaset-ve-devlet-hayatimiz-icin-kiymetli-bir-birliktelik-1099890842.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birliktelik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birliktelik
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin yeni yasama yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bir araya gelmesine yönelik yaptığı paylaşımda... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T15:30+0300
2025-10-03T15:30+0300
türki̇ye
tbmm
ömer çelik
recep tayyip erdoğan
resepsiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099890022_0:235:2803:1812_1920x0_80_0_0_67ec121d577121a32bcc0fd837995897.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin yeni yasama yılı başlangıcı nedeniyle verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti temsilcilerinin bir araya gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak Yüce Meclis'in açıldığı gün saygıdeğer siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birlikteliktir." ifadelerini kullandı. Dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptırÇelik paylaşımında şunları söyledi: "Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan Yüce Meclis milletimizin yüksek iradesini temsil etmektedir. Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis’teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur. Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis’in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır.Yüce Meclis’i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olurBu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis’i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar 'demokrasinin varlığına' ve 'siyasetin mantığına' aykırı yaklaşımlardır. Yüce Meclis’i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur. Siyaset yapma iddiasındaki her yapının 'evi' Meclis’tir. Meclis’i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir. Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ahmet-hakan-demlilerle-erdogan-arasindaki-sicaklik-davutoglu-ve-babacanin-erdogan-karsisindaki-1099870258.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099890022_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_bb7e3b0fd2edfaecc6506562ebcaadc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm, ömer çelik, recep tayyip erdoğan, resepsiyon
tbmm, ömer çelik, recep tayyip erdoğan, resepsiyon

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birliktelik

15:30 03.10.2025
© TCCB / Murat KulaTBMM açılış resepsiyonu
TBMM açılış resepsiyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© TCCB / Murat Kula
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin yeni yasama yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bir araya gelmesine yönelik yaptığı paylaşımda, "Siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birlikteliktir' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin yeni yasama yılı başlangıcı nedeniyle verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti temsilcilerinin bir araya gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak Yüce Meclis'in açıldığı gün saygıdeğer siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birlikteliktir." ifadelerini kullandı.

Dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır

Çelik paylaşımında şunları söyledi:
"Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan Yüce Meclis milletimizin yüksek iradesini temsil etmektedir. Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis’teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur. Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis’in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır.

Yüce Meclis’i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur

Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis’i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar 'demokrasinin varlığına' ve 'siyasetin mantığına' aykırı yaklaşımlardır. Yüce Meclis’i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur. Siyaset yapma iddiasındaki her yapının 'evi' Meclis’tir. Meclis’i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir. Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir."
Ahmet Hakan: DEM’lilerle Erdoğan arasındaki sıcaklık... Davutoğlu ve Babacan’ın Erdoğan karşısındaki mahcubiyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
POLİTİKA
Ahmet Hakan: DEM’lilerle Erdoğan arasındaki sıcaklık... Davutoğlu ve Babacan’ın Erdoğan karşısındaki mahcubiyeti
07:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала