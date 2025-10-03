Ahmet Hakan: DEM’lilerle Erdoğan arasındaki sıcaklık... Davutoğlu ve Babacan’ın Erdoğan karşısındaki mahcubiyeti

"Memleket siyasi kutuplaşmış olmasa, siyasette yeni ittifak arayışları söz konusu olmasa, iktidarın yeni anayasa beklentisi olmasa... 'Bu fotoğraf karelerinde asgari ya da azami medeni bir ilişki var. Niye bu kadar büyütülüyor ki' denilebilir. Ama kazın ayağı öyle değil.

DEM’lilerle Erdoğan arasındaki sıcaklık... Davutoğlu ve Babacan’ın Erdoğan karşısındaki mahcubiyeti... Fatih Erbakan’ın bir aile büyüğünün elini sıkar gibi Erdoğan’ın elini sıkması...

Bütün bunlar, siyasetin önümüzdeki günlerde alacağı yeni şekle yönelik çokça ipucu barındırıyor. Hiçbir ipucu barındırmasa bile doğal olarak böyle yorumlanıyor."