Ahmet Hakan: DEM’lilerle Erdoğan arasındaki sıcaklık... Davutoğlu ve Babacan’ın Erdoğan karşısındaki mahcubiyeti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis’te resepsiyon verdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti liderleriyle bir araya geldiği anlar damga vurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem olan fotoğraf karelerini Hürriyet'teki köşesine taşıyan Ahmet Hakan "Bu fotoğraflara bakarak söylenebilecek yedi şey" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.
© AA / TCCB / Murat KulaMeclis'te 28. Dönem 4. Yasama Yılı resepsiyonu
Ahmet Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Memleket siyasi kutuplaşmış olmasa, siyasette yeni ittifak arayışları söz konusu olmasa, iktidarın yeni anayasa beklentisi olmasa... 'Bu fotoğraf karelerinde asgari ya da azami medeni bir ilişki var. Niye bu kadar büyütülüyor ki' denilebilir. Ama kazın ayağı öyle değil.
DEM’lilerle Erdoğan arasındaki sıcaklık... Davutoğlu ve Babacan’ın Erdoğan karşısındaki mahcubiyeti... Fatih Erbakan’ın bir aile büyüğünün elini sıkar gibi Erdoğan’ın elini sıkması...
Bütün bunlar, siyasetin önümüzdeki günlerde alacağı yeni şekle yönelik çokça ipucu barındırıyor. Hiçbir ipucu barındırmasa bile doğal olarak böyle yorumlanıyor."