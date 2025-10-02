https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/cumhurbaskani-erdogandan-sumud-filosu-cikisi-umut-yolcularinin-yanindayiz-1099847551.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud Filosu çıkışı: 'Umut yolcularının yanındayız, baskını lanetliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud Filosu çıkışı: 'Umut yolcularının yanındayız, baskını lanetliyorum'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında Sumud Filosu'na yapılan baskını eleştirdi ve 'umut yolcularının... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T14:31+0300
2025-10-02T14:31+0300
2025-10-02T15:07+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
küresel sumud filosu
sumud filosu
gazze
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099198657_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_d59b35c701b4b6ec1de17e863313a1e6.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik baskını eleştirdi:AK Partililere mesaj: Dava hareketiyizAK Parti'ye katılan isimler: Safları genişleteceğizCHP'nin Meclis boykotu: Meclis'i kırıp kaçtılarBelediyelere eleştiri: Nereye elinizi atsanız yolsuzluk
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sumud-filosuna-2-mudahale-israil-ordusu-sabah-saatlerinde-yeniden-mudahaleye-basladi-1099834407.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099198657_110:0:2809:2024_1920x0_80_0_0_0d0d6ccfdd43667fed5130d6f7fb94c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, küresel sumud filosu, sumud filosu, gazze, haberler
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, küresel sumud filosu, sumud filosu, gazze, haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud Filosu çıkışı: 'Umut yolcularının yanındayız, baskını lanetliyorum'
14:31 02.10.2025 (güncellendi: 15:07 02.10.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında Sumud Filosu'na yapılan baskını eleştirdi ve 'umut yolcularının yanındayız' dedi. Erdoğan muhalefet yönelik de eleştirilerde bulundu ve "Ana muhalefetin uyduruk bir bahaneyle Meclis'i kırıp kaçması bunların tıynetlerinin görülmesini sağladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik baskını eleştirdi:
Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail'in sivillere yönelik bu saldırısı, cinnet halinde olduğunu ispat etmiştir. Sumud Filosu İsrail'in katliamcı yüzünün görünmesini sağlamıştır. Türkiye umut yolcularının yanındadır.
AK Partililere mesaj: Dava hareketiyiz
AK Parti olarak biz bir dava ve kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil değerlerimiz. İster muvazzaf olsun, ister aktif bir görevi olmasın, AK Parti'nin her emektarı benim yol arkadaşım, onunla aramızda son nefese kadar kopmaz bir bağ vardır
AK Parti'ye katılan isimler: Safları genişleteceğiz
AK Parti'ye katılanlara aramıza hoş geldiniz diyorum. Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere kapımız açıktır, saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz
CHP'nin Meclis boykotu: Meclis'i kırıp kaçtılar
Ana muhalefetin uyduruk bir bahaneyle Meclis'i kırıp kaçması bunların tıynetlerinin görülmesini sağladı. Bunların siyaset tarzı böyle kendilerini geliştiremiyorlar, kantin solcusu havasından çıkamıyorlar. Yapılan ayıp millete ve Meclis'e.
Belediyelere eleştiri: Nereye elinizi atsanız yolsuzluk
Seçimlerde el değiştiren belediyeler iflas bayrağını çekmeye başladı. Konserinden imarına, asfaltına kadar nereye elinizi atsanız yolsuzluk fışkırıyor.