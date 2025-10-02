Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud Filosu çıkışı: 'Umut yolcularının yanındayız, baskını lanetliyorum'

AK Parti olarak biz bir dava ve kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil değerlerimiz. İster muvazzaf olsun, ister aktif bir görevi olmasın, AK Parti'nin her emektarı benim yol arkadaşım, onunla aramızda son nefese kadar kopmaz bir bağ vardır