Türkiye
Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde konuşuyor
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/marmara-denizinde-4-buyuklugunde-deprem-1099852050.html
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T17:50+0300
2025-10-02T17:50+0300
son depremler
marmara denizi
deprem
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 17.27’de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıkları olarak belirlendi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.İlk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgedeki gelişmeler AFAD tarafından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/doc-dr-bulent-ozmen-marmara-denizinde-7den-buyuk-deprem-olma-potansiyeli-var-1099849058.html
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marmara denizi, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
marmara denizi, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

17:50 02.10.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 17.27’de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıkları olarak belirlendi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İlk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgedeki gelişmeler AFAD tarafından takip ediliyor.
Doç. Dr. Bülent Özmen - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
TÜRKİYE
Doç. Dr. Bülent Özmen: Marmara Denizi’nde 7’den büyük deprem olma potansiyeli var
15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала