Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 17.27’de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıkları olarak belirlendi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.İlk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgedeki gelişmeler AFAD tarafından takip ediliyor.

