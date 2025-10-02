https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/marmara-denizinde-4-buyuklugunde-deprem-1099852050.html
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 17.27’de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıkları olarak belirlendi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.İlk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgedeki gelişmeler AFAD tarafından takip ediliyor.
