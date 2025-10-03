https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/abdde-bir-universitenin-israil-askerlerini-egitmek-icin-orduya-kadavra-sattigi-ortaya-cikti-1099895588.html

ABD'de bir üniversitenin, İsrail askerlerini eğitmek için orduya kadavra sattığı ortaya çıktı

ABD'de bir üniversitenin, İsrail askerlerini eğitmek için orduya kadavra sattığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Güney California Üniversitesi’nin (USC), ailelerin bağışladığı en az 32 kadavrayı Los Angeles’taki ABD Donanması’na sattığı ortaya çıktı. Detaylar haberde...

2025-10-03T18:35+0300

2025-10-03T18:35+0300

2025-10-03T18:35+0300

dünya

abd

i̇srail

kadavra

california

abd

yediot ahronot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099895314_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cdedabfbc81d753f0fbeb51e7b6ea3a8.jpg

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazeteci, söz konusu bilgilerin USC’nin İletişim ve Gazetecilik Fakültesi’ne bağlı Annenberg Media tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda gün yüzüne çıktığını yazdı.Haberde, ölen kişilerin ya da ailelerinin rızası olmadan kadavraların Amerikan Donanması’na gönderildiği, burada İsrail sağlık personelinin de dahil olduğu tıbbi eğitimlerde kullanıldığı belirtildi.2017''den bu yana çok sayıda cenazeSoruşturma raporuna göre USC, 2017’den bu yana çok sayıda cenazeyi donanmaya teslim etti. Bunlardan bazıları Los Angeles’ta İsrailli sağlık ekiplerine yönelik özel travma eğitimlerinde kullanıldı. Belgelerde en az 32 kadavranın doğrudan İsrail ordusuna bağlı sağlık personelinin kurslarında yer aldığı bilgisine ulaşıldı.860 bin dolarlık ödemeDonanmanın bu kadavralar karşılığında üniversiteye 860 bin doların üzerinde ödeme yaptığı, mevcut anlaşma uyarınca 2026 yılına kadar toplam miktarın 1 milyon doları geçmesinin beklendiği kaydedildi.Eğitimlerin, Los Angeles Genel Tıp Merkezi bünyesindeki Amerikan Donanması Travma Eğitim Merkezi’nde yürütüldüğü ifade edildi. Bu merkezin yalnızca ABD personeline değil, İsrail ordusuna bağlı sağlık ekiplerine de eğitim verdiği vurgulandı.Uzmanlar, yasal olarak izin verilse dahi cesetlerin bu şekilde eğitim amaçlı kullanılmasının etik açıdan ciddi tartışmalar doğurduğunu belirtiyor.Miami Üniversitesi’nden Prof. Thomas Champney, “İnsanlar öldükten sonra bile, onlara yaşayanlarla aynı saygı ve özeni göstermeliyiz” dedi.‘California yasalarına uygun’USC yönetimi ise uygulamanın California yasalarına uygun olduğunu söyledi. Ancak üniversite içinde tepkiler büyüyor. Belgeleri gören öğrenciler durumu ‘iğrenç’ ve ‘güvenlik ihlali’ olarak nitelendirdi.Bir öğrenci, “İsrail ordusuyla birlikte eğitim veriliyor. Kamu hastanelerimizde soykırım yapan bir yabancı ordu neden burada eğitiliyor?” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/son-dakika-trump-hamasa-verdigi-sureyi-uzatti-bu-son-sanslari-1099893227.html

i̇srail

california

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

usc, kadavra, israil, asker, ordu, sattı