ABD'de bir üniversitenin, İsrail askerlerini eğitmek için orduya kadavra sattığı ortaya çıktı
ABD'de bir üniversitenin, İsrail askerlerini eğitmek için orduya kadavra sattığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Güney California Üniversitesi’nin (USC), ailelerin bağışladığı en az 32 kadavrayı Los Angeles’taki ABD Donanması’na sattığı ortaya çıktı. Detaylar haberde...
İsrail merkezli Yediot Ahronot gazeteci, söz konusu bilgilerin USC'nin İletişim ve Gazetecilik Fakültesi'ne bağlı Annenberg Media tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda gün yüzüne çıktığını yazdı.Haberde, ölen kişilerin ya da ailelerinin rızası olmadan kadavraların Amerikan Donanması'na gönderildiği, burada İsrail sağlık personelinin de dahil olduğu tıbbi eğitimlerde kullanıldığı belirtildi.2017''den bu yana çok sayıda cenazeSoruşturma raporuna göre USC, 2017'den bu yana çok sayıda cenazeyi donanmaya teslim etti. Bunlardan bazıları Los Angeles'ta İsrailli sağlık ekiplerine yönelik özel travma eğitimlerinde kullanıldı. Belgelerde en az 32 kadavranın doğrudan İsrail ordusuna bağlı sağlık personelinin kurslarında yer aldığı bilgisine ulaşıldı.860 bin dolarlık ödemeDonanmanın bu kadavralar karşılığında üniversiteye 860 bin doların üzerinde ödeme yaptığı, mevcut anlaşma uyarınca 2026 yılına kadar toplam miktarın 1 milyon doları geçmesinin beklendiği kaydedildi.Eğitimlerin, Los Angeles Genel Tıp Merkezi bünyesindeki Amerikan Donanması Travma Eğitim Merkezi'nde yürütüldüğü ifade edildi. Bu merkezin yalnızca ABD personeline değil, İsrail ordusuna bağlı sağlık ekiplerine de eğitim verdiği vurgulandı.Uzmanlar, yasal olarak izin verilse dahi cesetlerin bu şekilde eğitim amaçlı kullanılmasının etik açıdan ciddi tartışmalar doğurduğunu belirtiyor.Miami Üniversitesi'nden Prof. Thomas Champney, "İnsanlar öldükten sonra bile, onlara yaşayanlarla aynı saygı ve özeni göstermeliyiz" dedi.'California yasalarına uygun'USC yönetimi ise uygulamanın California yasalarına uygun olduğunu söyledi. Ancak üniversite içinde tepkiler büyüyor. Belgeleri gören öğrenciler durumu 'iğrenç' ve 'güvenlik ihlali' olarak nitelendirdi.Bir öğrenci, "İsrail ordusuyla birlikte eğitim veriliyor. Kamu hastanelerimizde soykırım yapan bir yabancı ordu neden burada eğitiliyor?" şeklinde konuştu.
ABD'de bir üniversitenin, İsrail askerlerini eğitmek için orduya kadavra sattığı ortaya çıktı

Güney California Üniversitesi’nin (USC), ailelerin bağışladığı en az 32 kadavrayı Los Angeles’taki ABD Donanması’na sattığı ve bu bedenlerin, İsrail ordusuna bağlı sağlık ekiplerinin de yer aldığı eğitimlerde kullanıldığı ortaya çıktı.
İsrail merkezli Yediot Ahronot gazeteci, söz konusu bilgilerin USC’nin İletişim ve Gazetecilik Fakültesi’ne bağlı Annenberg Media tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda gün yüzüne çıktığını yazdı.
Haberde, ölen kişilerin ya da ailelerinin rızası olmadan kadavraların Amerikan Donanması’na gönderildiği, burada İsrail sağlık personelinin de dahil olduğu tıbbi eğitimlerde kullanıldığı belirtildi.

2017''den bu yana çok sayıda cenaze

Soruşturma raporuna göre USC, 2017’den bu yana çok sayıda cenazeyi donanmaya teslim etti.
Bunlardan bazıları Los Angeles’ta İsrailli sağlık ekiplerine yönelik özel travma eğitimlerinde kullanıldı. Belgelerde en az 32 kadavranın doğrudan İsrail ordusuna bağlı sağlık personelinin kurslarında yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

860 bin dolarlık ödeme

Donanmanın bu kadavralar karşılığında üniversiteye 860 bin doların üzerinde ödeme yaptığı, mevcut anlaşma uyarınca 2026 yılına kadar toplam miktarın 1 milyon doları geçmesinin beklendiği kaydedildi.
Eğitimlerin, Los Angeles Genel Tıp Merkezi bünyesindeki Amerikan Donanması Travma Eğitim Merkezi’nde yürütüldüğü ifade edildi. Bu merkezin yalnızca ABD personeline değil, İsrail ordusuna bağlı sağlık ekiplerine de eğitim verdiği vurgulandı.
Uzmanlar, yasal olarak izin verilse dahi cesetlerin bu şekilde eğitim amaçlı kullanılmasının etik açıdan ciddi tartışmalar doğurduğunu belirtiyor.
Miami Üniversitesi’nden Prof. Thomas Champney, “İnsanlar öldükten sonra bile, onlara yaşayanlarla aynı saygı ve özeni göstermeliyiz” dedi.

‘California yasalarına uygun’

USC yönetimi ise uygulamanın California yasalarına uygun olduğunu söyledi.
Bu yasalar, kimliği belirlenemeyen ya da sahiplenilmeyen cenazelerin eğitim ve araştırmalarda kullanılmasına imkan tanıyor.
Ancak üniversite içinde tepkiler büyüyor. Belgeleri gören öğrenciler durumu ‘iğrenç’ ve ‘güvenlik ihlali’ olarak nitelendirdi.
Bir öğrenci, “İsrail ordusuyla birlikte eğitim veriliyor. Kamu hastanelerimizde soykırım yapan bir yabancı ordu neden burada eğitiliyor?” şeklinde konuştu.
