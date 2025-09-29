Türkiye
Kaynaklar tarih verdi: ABD, Venezüella sınırları içine askeri operasyon hazırlığı yapıyor
ABD basınına konuşan dört farklı kaynağa göre ordu yetkilileri şu anda Venezüella içindeki ‘uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik’ operasyon seçeneklerini şekillendiriyor. Detaylar haberde...
2025-09-29T12:31+0300
2025-09-29T12:31+0300
New York merkezli NBC News’un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump henüz herhangi bir eyleme onay vermedi, ancak 'ABD ile Venezüella Ortadoğu’daki arabulucular üzerinden' görüşüyor.Dört kaynağın yayın organına aktardıklarına göre ABD’li askeri yetkililer Venezüella içindeki ‘uyuşturucu kaçakçılarını’ hedef alacak seçenekler hazırlıyor ve saldırılar birkaç hafta gibi kısa bir sürede başlayabilir.Yine ABD merkezli CNN de daha önce, Trump’ın Venezuela içinde ABD saldırıları da dahil olmak üzere 'çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini' bildirmişti.Gerilim tırmanacakTrump yönetiminin ‘uyuşturucu hedefleri’ iddiasıyla Venezüella içine saldırılar düzenlemesi, Venezülla hükümetine yönelik tutumunda gerilimin daha da tırnanması anlamına geliyor.ABD şimdiye kadar 3 tekne vurduABD son dönemde bölgedeki sulara en az sekiz gemi ve 4 binden fazla personel gönderdi ve Porto Riko’ya F-35 savaş uçakları konuşlandırdı.ABD ordusu, son haftalarda Venezüella’dan geldiği iddia edilen ve Amerikalılara tehdit oluşturabilecek uyuşturucu kaçakçıları ile uyuşturucu taşıyan en az üç tekneyi vurduğunu açıkladı.Trump, Truth Social’dan vurulan teknelerle ilgili görüntüler paylaşarak, bunların ‘uyuşturucu bağlantılı olduğunu’ söyledi. Ancak Beyaz Saray yönetimi, bu teknelerin hepsinde uyuşturucu olduğuna dair henüz kanıt sunmadı.
12:31 29.09.2025
ABD basınına konuşan dört farklı kaynağa göre ordu yetkilileri şu anda Venezüella içindeki ‘uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik’ operasyon seçeneklerini şekillendiriyor. Trump henüz herhangi bir eylemi onaylamadı, ancak kaynaklara göre ‘operasyon’ birkaç hafta içinde başlayabilir.
New York merkezli NBC News’un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump henüz herhangi bir eyleme onay vermedi, ancak 'ABD ile Venezüella Ortadoğu’daki arabulucular üzerinden' görüşüyor.
Dört kaynağın yayın organına aktardıklarına göre ABD’li askeri yetkililer Venezüella içindeki ‘uyuşturucu kaçakçılarını’ hedef alacak seçenekler hazırlıyor ve saldırılar birkaç hafta gibi kısa bir sürede başlayabilir.
NBC, bu dört kaynağın, ‘planlara aşina’ iki ABD yetkilisi ve ‘görüşmelerden haberdar olan’ iki diğer kaynaktan oluştuğunu ve bilgileri ‘isimlerinin gizli tutulması’ kaydıyla paylaştıklarını not düştü.
Yine ABD merkezli CNN de daha önce, Trump’ın Venezuela içinde ABD saldırıları da dahil olmak üzere 'çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini' bildirmişti.

Gerilim tırmanacak

Trump yönetiminin ‘uyuşturucu hedefleri’ iddiasıyla Venezüella içine saldırılar düzenlemesi, Venezülla hükümetine yönelik tutumunda gerilimin daha da tırnanması anlamına geliyor.

ABD şimdiye kadar 3 tekne vurdu

ABD son dönemde bölgedeki sulara en az sekiz gemi ve 4 binden fazla personel gönderdi ve Porto Riko’ya F-35 savaş uçakları konuşlandırdı.
ABD ordusu, son haftalarda Venezüella’dan geldiği iddia edilen ve Amerikalılara tehdit oluşturabilecek uyuşturucu kaçakçıları ile uyuşturucu taşıyan en az üç tekneyi vurduğunu açıkladı.
Trump, Truth Social’dan vurulan teknelerle ilgili görüntüler paylaşarak, bunların ‘uyuşturucu bağlantılı olduğunu’ söyledi. Ancak Beyaz Saray yönetimi, bu teknelerin hepsinde uyuşturucu olduğuna dair henüz kanıt sunmadı.
