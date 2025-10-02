Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD'nin Kiev'e Tomahawk füzeleri gönderme planlarına Kremlin'den bir yanıt daha geldi. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
11:41 02.10.2025 (güncellendi: 12:02 02.10.2025)
ABD'nin Kiev'e Tomahawk füzeleri gönderme planlarına Kremlin'den bir yanıt daha geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri gönderilmesine gereken şekilde yanıt vereceğini vurguladı.

ABD'de Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatının gündemde ön plana çıkması ışığında gazetecilerden Rusya'nın buna nasıl yanıt vereceğiyle ilgili bir soru alan Peskov, "Gereken şekilde" yanıtını verdi.

'ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat sağlaması yeni bir şey değil'

ABD Başkanı Donald Trump’ın, istihbarat teşkilatlarına ve Pentagon’a Kiev rejimine istihbarat sağlamasına izin verdiği yönündeki haberleri de yorumlayan Peskov, Washington'un Ukrayna'ya sürekli ve çevrimiçi olarak istihbarat verisi sağladığını ve bunun yeni bir şey olmadığını kaydetti.

ABD'nin Yeni START Anlaşması konusunda bir yanıt gelmedi

📍Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:

🟥Washington, Kiev'e sürekli ve çevrimiçi olarak istihbarat verisi sağlıyor, bu yeni bir şey değil

🟥Rusya ve ABD arasında yönetimler arası temaslar sürüyor ancak Trump'tan Yeni START Anlaşması konusunda henüz bir yanıt gelmedi

🟥Moskova, Moldova'nın Rusya ile ilişkilerini iyileştirme yolunda ilerlemesini isterdi

🟥Moldova'daki seçimler, halkın büyük bir kısmının Rusya'yla ilişkilerin iyileştirilmesini desteklediğini gösterdi

🟥Moldova'daki parlamento seçimlerinde çok sayıda ihlal ve tuhaflık yaşandı

🟥AB'nin Rus varlıklarına yönelik tutumu bir çetenin eylemlerine benziyor, birileri nöbet tutarken diğerleri soygun yapıyor

🟥Rusya G20 zirvesinde uygun düzeyde temsil edilecek, Vladimir Putin zirveye bir şekilde katılacak

🟥Putin, bugün Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Dodik'le görüşecek
UKRAYNA KRİZİ
İngiliz uzman Mercouris: ABD'nin Kiev'e Tomahawk füzeleri vermesi, sahadaki durumu değiştirmez
11:08
