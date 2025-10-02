https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/trumptan-proje-2025in-yazari-vought-ile-kritik-toplanti-1099855959.html

Trump’tan Proje 2025’in yazarı Vought ile kritik toplantı

ABD Başkanı Trump, ‘Bugün, Proje 2025 ile tanınan Russ Vought ile toplantım var’ dedi ve demokratlari ‘radikal solcu’ olarak tanımlayarak işten çıkarma sinyali verdi. Trump’ın görüşeceği OMB Direktörü Vought kim? Proje 2025 ne?

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’daki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought ile hangi federal kurumlarda işten çıkarmaya gidileceğini belirlemek için toplantı yapacağını duyurdu.‘Proje 2025 ile tanınıyor’Trump, Truth Social platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin, ‘Demokrat kurumlardan hangilerinde işten çıkarma yapılacağını ve işten çıkarmaların geçici olup olmayacağını belirlemek için olduğunu’ belirterek şunları söyledi:Russell ‘Russ’ Vought kim?Russell ‘Russ’ Vought, ABD’de 'muhafazakar politikaların şekillenmesinde etkili bir figür' olarak biliniyor ve Project 2025’in baş yazarlarından biri.Project 2025, 900 sayfalı bir plan olarak, Trump’ın ikinci dönem stratejisinin taslağı olarak görülüyor.Vought, bu planın mimarı olarak, federal işe alım ve işten çıkarma süreçlerini hızlandıracak düzenlemeleri ve bütçe kesintilerini uygulamaya koymayı hedefliyor.OMB’deki konumu sayesinde, Vought, Beyaz Saray’ın ajanslar üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi ve ideolojik olarak muhalif unsurları sınırlamayı amaçlıyor. Amerikan basınına göre Project 2025’in 313 önerisinden 101’i uygulanmış durumda ve 64’ü üzerinde çalışmalar sürüyor.

