Trump’tan Proje 2025’in yazarı Vought ile kritik toplantı
ABD Başkanı Trump, ‘Bugün, Proje 2025 ile tanınan Russ Vought ile toplantım var’ dedi ve demokratlari ‘radikal solcu’ olarak tanımlayarak işten çıkarma sinyali verdi. Trump’ın görüşeceği OMB Direktörü Vought kim? Proje 2025 ne?
2025-10-02T19:12+0300
2025-10-02T19:12+0300
2025-10-02T19:12+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'daki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought ile hangi federal kurumlarda işten çıkarmaya gidileceğini belirlemek için toplantı yapacağını duyurdu.'Proje 2025 ile tanınıyor'Trump, Truth Social platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin, 'Demokrat kurumlardan hangilerinde işten çıkarma yapılacağını ve işten çıkarmaların geçici olup olmayacağını belirlemek için olduğunu' belirterek şunları söyledi:Russell 'Russ' Vought kim?Russell 'Russ' Vought, ABD'de 'muhafazakar politikaların şekillenmesinde etkili bir figür' olarak biliniyor ve Project 2025'in baş yazarlarından biri.Project 2025, 900 sayfalık bir plan olarak, Trump'ın ikinci dönem stratejisinin taslağı olarak görülüyor.Vought, bu planın mimarı olarak, federal işe alım ve işten çıkarma süreçlerini hızlandıracak düzenlemeleri ve bütçe kesintilerini uygulamaya koymayı hedefliyor.OMB'deki konumu sayesinde, Vought, Beyaz Saray'ın ajanslar üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi ve ideolojik olarak muhalif unsurları sınırlamayı amaçlıyor. Amerikan basınına göre Project 2025'in 313 önerisinden 101'i uygulanmış durumda ve 64'ü üzerinde çalışmalar sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’daki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought ile hangi federal kurumlarda işten çıkarmaya gidileceğini belirlemek için toplantı yapacağını duyurdu.
‘Proje 2025 ile tanınıyor’
Trump, Truth Social platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin, ‘Demokrat kurumlardan hangilerinde işten çıkarma yapılacağını ve işten çıkarmaların geçici olup olmayacağını belirlemek için olduğunu’ belirterek şunları söyledi:
Bugün, Proje 2025 ile tanınan Russ Vought ile bir toplantım var. Bu toplantıda, çoğu siyasi bir aldatmaca olan Demokrat kurumlarından hangilerinin kesilmesini tavsiye ettiğini ve bu kesintilerin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağını belirleyeceğiz. Radikal solcu demokratların bana bu benzersiz fırsatı verdiklerine inanamıyorum. Onlar aptal insanlar değil, bu yüzden belki de bu, sessizce ve hızlıca Amerika’yı yeniden büyük yapmanın bir yolu.
Russell ‘Russ’ Vought kim?
Russell ‘Russ’ Vought, ABD’de 'muhafazakar politikaların şekillenmesinde etkili bir figür' olarak biliniyor ve Project 2025’in baş yazarlarından biri.
Project 2025, 900 sayfalı bir plan olarak, Trump’ın ikinci dönem stratejisinin taslağı olarak görülüyor.
Vought, bu planın mimarı olarak, federal işe alım ve işten çıkarma süreçlerini hızlandıracak düzenlemeleri ve bütçe kesintilerini uygulamaya koymayı hedefliyor.
Plan, Amerikan basınına göre yüksek ticaret vergileri ve Doge (Hükümet Verimliliği Departmanı) maliyet azaltma girişimleri gibi somut politikalarla Trump yönetimi tarafından kısmen hayata geçirildi.
OMB’deki konumu sayesinde, Vought, Beyaz Saray’ın ajanslar üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi ve ideolojik olarak muhalif unsurları sınırlamayı amaçlıyor.
Amerikan basınına göre Project 2025’in 313 önerisinden 101’i uygulanmış durumda ve 64’ü üzerinde çalışmalar sürüyor.