Beyaz Saray 'hazırlanın' dedi: ABD'de federal hükümet kapanıyor

Beyaz Saray 'hazırlanın' dedi: ABD'de federal hükümet kapanıyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, ABD hükümet kurumlarına kapanmaya hazırlanmaları talimatını verdi. 01.10.2025

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin kapanmasını önlemek için yerel saat ile 23:59'da sona erecek son tarihe kadar bir anlaşmaya varamadı. Senato Demokratları, Cumhuriyetçilerin federal hükümeti açık tutmayı ve gece yarısı başlaması beklenen kapanmayı önlemeyi amaçlayan tasarısını 55'e karşı 45 oyla engelledi.Federal hükümet kapanıyor: 'İşgücünde kalıcı azaltmaya gidilecek'Beyaz Saray federal kurumların kapatılmasını emretti. Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminden bu yana federal hükümetin ilk kez resmen kapanmasını başlatan bir muhtırada, yürütme organı departmanları ve kurumlarının liderlerinin ' 'düzenli bir kapanma için planlarını şimdi uygulamaya koymaları gerektiğini' yazdı.Ayrıca kurumlardan, kapanma sırasında toplu işten çıkarmalar yoluyla federal iş gücünü kalıcı olarak azaltmaya yönelik planlar hazırlamaları istendi.Kongre Bütçe Ofisi yaptığı açıklamada, hükümetin kapanmasının yaklaşık 750 bin federal çalışanın ücretsiz izne çıkarılmasına yol açacağını tahmin etti.Tam olarak neler oluyor?ABD'de federal hükümet, her yıl 1 Ekim’den önce bir bütçe hazırlamak ve Kongre’den geçirmek zorunda. Eğer Kongre'de bütçe zamanında onaylamazsa, devlet para harcayamaz hale geliyor. Bunun anlamı da federal hükümetin kapanması demek oluyor.Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümeti finanse edecek farklı bütçe tasarıları sundu ancak her iki plan da gerekli oyu alamadı. Demokratlar, Obamacare sübvansiyonlarının uzatılması ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler sağlık harcamalarında tasarruf yapılmasını savunuyor.Senato’da yapılan oylamalarda, Cumhuriyetçilerin 21 Kasım’a kadar fon sağlamayı öngören planı 55’e karşı 45 oyla kabul edilse de, 60 oy barajını aşamadığı için reddedildi. Demokratların planı ise 47’ye karşı 53 oyla reddedildi.Federal hükümet kapanınca ne olacak?

