https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/trumpin-ingiltere-ziyareti-oncesi-bayrak-krizi-renk-tonu-begenilmedi-1099849887.html

Trump’ın İngiltere ziyareti öncesi bayrak 'krizi': Renk tonu beğenilmedi

Trump’ın İngiltere ziyareti öncesi bayrak 'krizi': Renk tonu beğenilmedi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye yaptığı devlet ziyareti öncesi Amerikan bayraklarındaki renklerin ABD heyetince beğenilmediği aktarıldı. Yanlış... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T17:14+0300

2025-10-02T17:14+0300

2025-10-02T17:14+0300

dünya

donald trump

amerika

abd

londra

bayrak

renk

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091462335_0:213:2863:1823_1920x0_80_0_0_f60f30508628891e5a2a4f7208d7562e.jpg

İngiltere’nin resmi bayrak tedarikçisi Nick Farley, ABD’nin son anda ABD bayraklarının kırmızı tonunu beğenmediğini söyledi. Konuyla ilgili “ABD'liler bizim kullandığımız kırmızı tonu doğru bulmadı, ‘kiraz kırmızısı’ istedi. Bu yüzden tüm bayrakları yeniden yapmak zorunda kaldık” dedi.Her biri yaklaşık 800 sterline mal olan 66 el yapımı bayrağın değişimi, İngiltere’ye toplamda 50 bin sterlinden fazla ek maliyet çıkardı.Neden değiştirildi? Bayraklardaki renk farkının güneş ışığı nedeniyle zamanla solma ihtimalinden kaynaklanabileceği ifade edildi. Farley, çoğu bayrağın beş yılda bir yenilendiğini belirtti. ABD tarafının talebi üzerine kullanılan kırmızı tonu “R01”den ‘kiraz kırmızısına’ çevrildi.Farley, bu tür ziyaretlerde renk detaylarının diplomatik açıdan son derece önemli olduğunu ekleyerek, “Devlet ziyaretlerinden önce örnekler sunup Londra’daki elçiliklerden onay almak zorundayız. Ülkeler, renklerin yanlış seçilmesini hakaret olarak algılayabiliyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/trump-kral-charles-ile-gorustu-cok-hasta-bir-ulkeydik-1099455224.html

amerika

abd

londra

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, amerika, abd, londra, bayrak, renk, i̇ngiltere