Trump’ın İngiltere ziyareti öncesi bayrak 'krizi': Renk tonu beğenilmedi
Trump’ın İngiltere ziyareti öncesi bayrak 'krizi': Renk tonu beğenilmedi
02.10.2025
Trump’ın İngiltere ziyareti öncesi bayrak 'krizi': Renk tonu beğenilmedi
ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye yaptığı devlet ziyareti öncesi Amerikan bayraklarındaki renklerin ABD heyetince beğenilmediği aktarıldı. Yanlış kırmızı ton kullanıldığı fark edilince 66 yeni bayrak üretildiği ve İngiltere’ye toplamda 50 bin sterlinden fazla ek maliyet çıkardı.
İngiltere’nin resmi bayrak tedarikçisi Nick Farley, ABD’nin son anda ABD bayraklarının kırmızı tonunu beğenmediğini söyledi. Konuyla ilgili “ABD'liler bizim kullandığımız kırmızı tonu doğru bulmadı, ‘kiraz kırmızısı’ istedi. Bu yüzden tüm bayrakları yeniden yapmak zorunda kaldık” dedi.
Her biri yaklaşık 800 sterline mal olan 66 el yapımı bayrağın değişimi, İngiltere’ye toplamda 50 bin sterlinden fazla ek maliyet çıkardı.
Bayraklardaki renk farkının güneş ışığı nedeniyle zamanla solma ihtimalinden kaynaklanabileceği ifade edildi. Farley, çoğu bayrağın beş yılda bir yenilendiğini belirtti. ABD tarafının talebi üzerine kullanılan kırmızı tonu “R01”den ‘kiraz kırmızısına’ çevrildi.
Farley, bu tür ziyaretlerde renk detaylarının diplomatik açıdan son derece önemli olduğunu ekleyerek, “Devlet ziyaretlerinden önce örnekler sunup Londra’daki elçiliklerden onay almak zorundayız. Ülkeler, renklerin yanlış seçilmesini hakaret olarak algılayabiliyor” dedi.