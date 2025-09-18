https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/trump-kral-charles-ile-gorustu-cok-hasta-bir-ulkeydik-1099455224.html

Trump Kral Charles ile görüştü: 'Çok hasta bir ülkeydik'

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ikinci devlet ziyareti sırasında İngiltere Kralı 3. Charles'a, İngiltere'nin ABD'ye yönetiminin başlangıcında sağladığı 'destek' için teşekkür etti ve bu sayede ülkenin 'dünyanın en gözde ülkesi' haline geldiğini söyledi.Trump, kralın Windsor Kalesi'nde kendisi için düzenlediği devlet yemeğinde, "Bir yıl önce çok hasta bir ülkeydik ve bugün dünyanın en gözde ülkesi olduğumuza inanıyorum. Aslında kimse bunu sorgulamıyor bile, ama bunun çoğunu size ve başladığımızda bize sağladığınız zemine borçluyuz" dedi.Yaklaşık 160 kişinin katıldığı ziyafette konuşan Trump, ABD ve İngiltere'nin 'tarih boyunca insanlığa en çok iyilik yapan iki ülke' olduğunu öne sürdü.'İki devlet ziyareti hakkı kazanan son başkan olmayı umuyorum'Windsor Kalesi yemek salonunda Kral 3. Charles'ın yanında duran Trump, kraliyet ailesini övdü ve İngiltere'ye davet için onlara teşekkür etti. Bir ara espri yaparak, bir süreliğine iki devlet ziyareti hakkı kazanan son başkan olmayı umduğunu söyledi.'Prens William'ı olağanüstü bir oğul'Trump, kalenin mimarisine hayran kaldı ve Prens William'ı 'olağanüstü bir oğul' olarak övdü. Ayrıca, Galler Prensesi Catherine'in kanser tedavisinden kurtulmasına değinerek, onu 'çok parlak ve çok sağlıklı' olarak nitelendirdi.Kral, gün boyunca Trump'a ABD-İngiltere ilişkilerine dair objelerin sergilendiği Kraliyet Koleksiyonu Sergisi'ni gezdirdi. Ardından, Kraliçe II. Elizabeth'in mezarına çelenk bırakmak ve 'Beating Retreat' adlı müzik performansını izlemek için St. George Şapeli'ni ziyaret ettiler.Trump, Windsor Kalesi'nden ayrılarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşecek ve görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.Neler olmuştu?Kral III. Charles'ın, Trump çiftini 17 ve 18 Eylül'de, Windsor Kalesi'nde ağırlayacağı duyurulmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kraliyet ailesi, Kanada'yı ilhak etme planları hakkındaki açıklamaları ve Ukrayna'daki çatışmayı çözme çabaları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, ziyaret sırasında Amerikan liderini ikna etme göreviyle karşı karşıya.

