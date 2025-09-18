https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/trump-kral-charles-ile-gorustu-cok-hasta-bir-ulkeydik-1099455224.html
Trump Kral Charles ile görüştü: 'Çok hasta bir ülkeydik'
Trump Kral Charles ile görüştü: 'Çok hasta bir ülkeydik'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere'ye yaptıkları ikinci devlet ziyareti kapsamında Windsor Kalesi'nde bir gün geçirdiler. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T01:43+0300
2025-09-18T01:43+0300
2025-09-18T01:43+0300
dünya
i̇ngiltere
abd
kral charles
donald trump
prens william
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099455067_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4b8a45f4fe1092e778b1288ab6d001cd.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ikinci devlet ziyareti sırasında İngiltere Kralı 3. Charles'a, İngiltere'nin ABD'ye yönetiminin başlangıcında sağladığı 'destek' için teşekkür etti ve bu sayede ülkenin 'dünyanın en gözde ülkesi' haline geldiğini söyledi.Trump, kralın Windsor Kalesi'nde kendisi için düzenlediği devlet yemeğinde, "Bir yıl önce çok hasta bir ülkeydik ve bugün dünyanın en gözde ülkesi olduğumuza inanıyorum. Aslında kimse bunu sorgulamıyor bile, ama bunun çoğunu size ve başladığımızda bize sağladığınız zemine borçluyuz" dedi.Yaklaşık 160 kişinin katıldığı ziyafette konuşan Trump, ABD ve İngiltere'nin 'tarih boyunca insanlığa en çok iyilik yapan iki ülke' olduğunu öne sürdü.'İki devlet ziyareti hakkı kazanan son başkan olmayı umuyorum'Windsor Kalesi yemek salonunda Kral 3. Charles'ın yanında duran Trump, kraliyet ailesini övdü ve İngiltere'ye davet için onlara teşekkür etti. Bir ara espri yaparak, bir süreliğine iki devlet ziyareti hakkı kazanan son başkan olmayı umduğunu söyledi.'Prens William'ı olağanüstü bir oğul'Trump, kalenin mimarisine hayran kaldı ve Prens William'ı 'olağanüstü bir oğul' olarak övdü. Ayrıca, Galler Prensesi Catherine'in kanser tedavisinden kurtulmasına değinerek, onu 'çok parlak ve çok sağlıklı' olarak nitelendirdi.Kral, gün boyunca Trump'a ABD-İngiltere ilişkilerine dair objelerin sergilendiği Kraliyet Koleksiyonu Sergisi'ni gezdirdi. Ardından, Kraliçe II. Elizabeth'in mezarına çelenk bırakmak ve 'Beating Retreat' adlı müzik performansını izlemek için St. George Şapeli'ni ziyaret ettiler.Trump, Windsor Kalesi'nden ayrılarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşecek ve görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.Neler olmuştu?Kral III. Charles'ın, Trump çiftini 17 ve 18 Eylül'de, Windsor Kalesi'nde ağırlayacağı duyurulmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kraliyet ailesi, Kanada'yı ilhak etme planları hakkındaki açıklamaları ve Ukrayna'daki çatışmayı çözme çabaları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, ziyaret sırasında Amerikan liderini ikna etme göreviyle karşı karşıya.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/trump-kraliyet-protokolunu-ihlal-etti-kral-charlesin-onune-gecti-1099452074.html
i̇ngiltere
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099455067_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_564a6719af9c801f53964e423a7cb918.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ngiltere, abd, kral charles, donald trump, prens william
i̇ngiltere, abd, kral charles, donald trump, prens william
Trump Kral Charles ile görüştü: 'Çok hasta bir ülkeydik'
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere'ye yaptıkları ikinci devlet ziyareti kapsamında Windsor Kalesi'nde bir gün geçirdiler.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ikinci devlet ziyareti sırasında İngiltere Kralı 3. Charles'a, İngiltere'nin ABD'ye yönetiminin başlangıcında sağladığı 'destek' için teşekkür etti ve bu sayede ülkenin 'dünyanın en gözde ülkesi' haline geldiğini söyledi.
Trump, kralın Windsor Kalesi'nde kendisi için düzenlediği devlet yemeğinde, "Bir yıl önce çok hasta bir ülkeydik ve bugün dünyanın en gözde ülkesi olduğumuza inanıyorum. Aslında kimse bunu sorgulamıyor bile, ama bunun çoğunu size ve başladığımızda bize sağladığınız zemine borçluyuz" dedi.
Yaklaşık 160 kişinin katıldığı ziyafette konuşan Trump, ABD ve İngiltere'nin 'tarih boyunca insanlığa en çok iyilik yapan iki ülke' olduğunu öne sürdü.
'İki devlet ziyareti hakkı kazanan son başkan olmayı umuyorum'
Windsor Kalesi yemek salonunda Kral 3. Charles'ın yanında duran Trump, kraliyet ailesini övdü ve İngiltere'ye davet için onlara teşekkür etti. Bir ara espri yaparak, bir süreliğine iki devlet ziyareti hakkı kazanan son başkan olmayı umduğunu söyledi.
'Prens William'ı olağanüstü bir oğul'
Trump, kalenin mimarisine hayran kaldı ve Prens William'ı 'olağanüstü bir oğul' olarak övdü. Ayrıca, Galler Prensesi Catherine'in kanser tedavisinden kurtulmasına değinerek, onu 'çok parlak ve çok sağlıklı' olarak nitelendirdi.
Kral, gün boyunca Trump'a ABD-İngiltere ilişkilerine dair objelerin sergilendiği Kraliyet Koleksiyonu Sergisi'ni gezdirdi. Ardından, Kraliçe II. Elizabeth'in mezarına çelenk bırakmak ve 'Beating Retreat' adlı müzik performansını izlemek için St. George Şapeli'ni ziyaret ettiler.
Trump, Windsor Kalesi'nden ayrılarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşecek ve görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Kral III. Charles'ın, Trump çiftini 17 ve 18 Eylül'de, Windsor Kalesi'nde ağırlayacağı duyurulmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kraliyet ailesi, Kanada'yı ilhak etme planları hakkındaki açıklamaları ve Ukrayna'daki çatışmayı çözme çabaları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, ziyaret sırasında Amerikan liderini ikna etme göreviyle karşı karşıya.