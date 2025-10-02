https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/trump-kuzey-kore-lideri-kimle-gorusebilir-1099870849.html

Trump, Kuzey Kore lideri Kim’le görüşebilir

ABD Başkanı Trump'ın, Kore Yarımadası'ndaki silahsızlandırılmış bölgeyi ziyaret ederek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceği belirtildi. 02.10.2025

Japon Nikkei Asia gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Malezya, Japonya ve Güney Kore’yi kapsayan Asya turu programının çok yoğun olduğunu yazdı.Haberde, “ABD Başkanı'nın ziyareti sırasında, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında kalan Kore Silahsızlandırma Bölgesi'ni ziyaret ederek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olası bir görüşme yapması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.Trump’ın Güney Kore’de ayrıca Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında, Çin lideri Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Çin tarafının henüz böyle bir görüşme olasılığını doğrulamadığı belirtiliyor.Trump’ın, Malezya’nın başkenti Kuala-Lumpur’da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rus petrol alımını değerlendirmesi, Tokyo’da da Japonya’nın seçilmesi beklenen yeni Başbakanı ile bir görüşmesi planlanıyor.

