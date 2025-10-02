https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/trump-kuzey-kore-lideri-kimle-gorusebilir-1099870849.html
Trump, Kuzey Kore lideri Kim’le görüşebilir
Trump, Kuzey Kore lideri Kim’le görüşebilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, Kore Yarımadası’ndaki silahsızlandırılmış bölgeyi ziyaret ederek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceği belirtildi. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T11:29+0300
2025-10-02T11:29+0300
2025-10-03T08:28+0300
dünya
abd
donald trump
asya
kore yarımadası
kuzey kore
kim jong-un
güney kore
japonya
malezya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103790/57/1037905759_0:208:3978:2446_1920x0_80_0_0_5391c6a356f43e4c2c2820398130d211.jpg
Japon Nikkei Asia gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Malezya, Japonya ve Güney Kore’yi kapsayan Asya turu programının çok yoğun olduğunu yazdı.Haberde, “ABD Başkanı'nın ziyareti sırasında, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında kalan Kore Silahsızlandırma Bölgesi'ni ziyaret ederek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olası bir görüşme yapması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.Trump’ın Güney Kore’de ayrıca Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında, Çin lideri Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Çin tarafının henüz böyle bir görüşme olasılığını doğrulamadığı belirtiliyor.Trump’ın, Malezya’nın başkenti Kuala-Lumpur’da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rus petrol alımını değerlendirmesi, Tokyo’da da Japonya’nın seçilmesi beklenen yeni Başbakanı ile bir görüşmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-rus-fuzelerini-onleyemiyor-kilit-onemine-sahip-tesisleri-yok-edildi-1099839558.html
abd
asya
kore yarımadası
kuzey kore
güney kore
japonya
malezya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103790/57/1037905759_221:0:3757:2652_1920x0_80_0_0_9921d9e7970694cde84e2e3a48a7f20e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, asya, kore yarımadası, kuzey kore, kim jong-un, güney kore, japonya, malezya, narendra modi, hindistan
abd, donald trump, asya, kore yarımadası, kuzey kore, kim jong-un, güney kore, japonya, malezya, narendra modi, hindistan
Trump, Kuzey Kore lideri Kim’le görüşebilir
11:29 02.10.2025 (güncellendi: 08:28 03.10.2025)
ABD Başkanı Trump’ın, Kore Yarımadası’ndaki silahsızlandırılmış bölgeyi ziyaret ederek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceği belirtildi.
Japon Nikkei Asia gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Malezya, Japonya ve Güney Kore’yi kapsayan Asya turu programının çok yoğun olduğunu yazdı.
Haberde, “ABD Başkanı'nın ziyareti sırasında, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında kalan Kore Silahsızlandırma Bölgesi'ni ziyaret ederek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olası bir görüşme yapması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.
Trump’ın Güney Kore’de ayrıca Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında, Çin lideri Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Çin tarafının henüz böyle bir görüşme olasılığını doğrulamadığı belirtiliyor.
Trump’ın, Malezya’nın başkenti Kuala-Lumpur’da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rus petrol alımını değerlendirmesi, Tokyo’da da Japonya’nın seçilmesi beklenen yeni Başbakanı ile bir görüşmesi planlanıyor.