https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/tobb-nefes-kredisinde-yeni-donem-basliyor-kimler-basvurabiliyor-faiz-orani-ne-hangi-bankalarda-var-1099839030.html

TOBB Nefes Kredisinde yeni dönem başlıyor: Kimler başvurabiliyor, faiz oranı ne, hangi bankalarda var?

TOBB Nefes Kredisinde yeni dönem başlıyor: Kimler başvurabiliyor, faiz oranı ne, hangi bankalarda var?

Sputnik Türkiye

KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları bugün itibaren alınacak. Peki... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T10:24+0300

2025-10-02T10:24+0300

2025-10-02T10:24+0300

ekonomi̇

kredi

nefes kredisi

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

rifat hisarcıklıoğlu

kredi garanti fonu (kgf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem 2 Ekim itibarıyla başlayacak. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Peki detaylar neler?Hangi bankalara başvuru yapılıyor?İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.Azami kredi oranı ne kadar?TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası olacak.Faiz oranı n kadar?Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Bu yılın Temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı.Kimler başvurabiliyor?Açıklamada "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankaların el ele vermesiyle, KOBİ’lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi’nde yeni dönem 2 Ekim 2025 tarihi itibariyle başlıyor. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek" denildi.Finansmana erişim sorunuKOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şu anda üyelerimizin sahada karşılaştığı en önemli problem finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ’lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten ‘nefes’ olacak bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Yeni TOBB Nefes Kredisi’ni 2 Ekim tarihi itibariyle başlatıyoruz. TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/tobb-duyurdu-nefes-kredisine-basvuran-sirket-sayisi-belli-oldu-1097908006.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tobb nefes kredisinde yeni dönem başlıyor kimler başvurabiliyor, faiz oranı ne, hangi bankalarda var?, nefes kredisine kimler başvurabilir, nefes kedisi başvuru, nefes kredisi bankaları