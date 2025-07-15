https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/tobb-duyurdu-nefes-kredisine-basvuran-sirket-sayisi-belli-oldu-1097908006.html
TOBB duyurdu: Nefes Kredisi'ne başvuran şirket sayısı belli oldu
TOBB duyurdu: Nefes Kredisi'ne başvuran şirket sayısı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), geçen hafta başlatılan Nefes Kredisi uygulamasına ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bugün... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T17:21+0300
2025-07-15T17:21+0300
2025-07-15T17:21+0300
ekonomi̇
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
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tobb
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kredi kartı limiti
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TOBB, Nefes Kredisi kapsamında 11 bin 900 firmanın 16.2 milyar TL tutarında kredi kullandığını açıkladı.TOBB, kamu idaresi tarafından 25 milyar TL'lik kredi limiti için onay verildiğini ve bu sınıra ulaşılana kadar başvuruların alınmaya devam edeceğini duyurdu. Açıklamada, kredi tahsisi ve onay süreçlerinin bankalar tarafından yürütüldüğü, TOBB, Oda ve Borsaların bu süreçlerde herhangi bir yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.Krediye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mevcut limitin yetersiz kaldığı ifade edilirken, TOBB’un bu limitin artırılması yönündeki talebini ilgili makamlara ilettiği belirtildi. Talebin olumlu sonuçlanması halinde, ilave kredi kaynağının da KOBİ’lerin kullanımına sunulacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/nefes-kredisi-basvurularinin-yogunluktan-kapandigi-iddia-edildi-tobb-aciklama-yapti-1097796217.html
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türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), türkiye, tobb, nefes kredisi, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu
TOBB duyurdu: Nefes Kredisi'ne başvuran şirket sayısı belli oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), geçen hafta başlatılan Nefes Kredisi uygulamasına ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla 11 bin 900 firmanın 16.2 milyar TL tutarında krediye erişim sağladığı bildirildi.
TOBB, Nefes Kredisi kapsamında 11 bin 900 firmanın 16.2 milyar TL tutarında kredi kullandığını açıkladı.
TOBB, kamu idaresi tarafından 25 milyar TL'lik kredi limiti için onay verildiğini ve bu sınıra ulaşılana kadar başvuruların alınmaya devam edeceğini duyurdu. Açıklamada, kredi tahsisi ve onay süreçlerinin bankalar tarafından yürütüldüğü, TOBB, Oda ve Borsaların bu süreçlerde herhangi bir yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.
Krediye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mevcut limitin yetersiz kaldığı ifade edilirken, TOBB’un bu limitin artırılması yönündeki talebini ilgili makamlara ilettiği belirtildi. Talebin olumlu sonuçlanması halinde, ilave kredi kaynağının da KOBİ’lerin kullanımına sunulacağı kaydedildi.