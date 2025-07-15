https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/tobb-duyurdu-nefes-kredisine-basvuran-sirket-sayisi-belli-oldu-1097908006.html

TOBB duyurdu: Nefes Kredisi'ne başvuran şirket sayısı belli oldu

TOBB duyurdu: Nefes Kredisi'ne başvuran şirket sayısı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), geçen hafta başlatılan Nefes Kredisi uygulamasına ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bugün... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T17:21+0300

2025-07-15T17:21+0300

2025-07-15T17:21+0300

ekonomi̇

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TOBB, Nefes Kredisi kapsamında 11 bin 900 firmanın 16.2 milyar TL tutarında kredi kullandığını açıkladı.TOBB, kamu idaresi tarafından 25 milyar TL'lik kredi limiti için onay verildiğini ve bu sınıra ulaşılana kadar başvuruların alınmaya devam edeceğini duyurdu. Açıklamada, kredi tahsisi ve onay süreçlerinin bankalar tarafından yürütüldüğü, TOBB, Oda ve Borsaların bu süreçlerde herhangi bir yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.Krediye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mevcut limitin yetersiz kaldığı ifade edilirken, TOBB’un bu limitin artırılması yönündeki talebini ilgili makamlara ilettiği belirtildi. Talebin olumlu sonuçlanması halinde, ilave kredi kaynağının da KOBİ’lerin kullanımına sunulacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/nefes-kredisi-basvurularinin-yogunluktan-kapandigi-iddia-edildi-tobb-aciklama-yapti-1097796217.html

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