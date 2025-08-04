https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/eviniz-sizden-habersiz-satilabilir-tapuyu--kilitlemek-mumkun-1098348331.html
Eviniz sizden habersiz satılabilir: Tapuyu kilitlemek mümkün
Eviniz sizden habersiz satılabilir: Tapuyu kilitlemek mümkün
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Sahte diploma skandalı ve Milli Emlak sızıntısı sonrası kişisel verilerinin güvenliği yeniden gündemde. Uzmanlar, kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T14:10+0300
2025-08-04T14:10+0300
2025-08-04T14:10+0300
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Son dönemde art arda patlak veren sahte diploma skandalı ve kişisel verilerin sızdırılması, dijital dolandırıcılık risklerini bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle gayrimenkullere yönelik sahte işlemler, vatandaşların en büyük korkusu haline geldi.Ele geçirilen kimlik bilgileri, dolandırıcıların tapuda işlem yapmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu durum, vatandaşın haberi olmadan evinin, arsasının ya da dükkanının satışa çıkarılması gibi senaryoları mümkün kılıyor.Eviniz sizden habersiz satılabilirUzmanlara göre, dijital ortamda ele geçirilen T.C. kimlik numarası, adres ve diğer kişisel bilgiler, sahte kimlik düzenleyerek tapu müdürlüklerinde kullanılabiliyor. Bu yolla vatandaşların taşınmaz malları adına işlem yapılabiliyor.En korkutucu senaryo ise şu: Ev sahibi hiçbir şeyden habersizken, tapu üzerinde işlem yapılabiliyor ve bu durum fark edilene kadar geri dönüşü zor mağduriyetlere neden olabiliyor.İşlem yapılmaz beyanı: Tapunuza ücretsiz kalkanTüm tapu sahiplerine önerilen çözüm ise oldukça basit ve tamamen ücretsiz: “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi”. Bu beyan, adınıza kayıtlı taşınmazlar üzerinde sizin izniniz olmadan hiçbir işlemin yapılmasını engelliyor.Beyan kaydı oluşturulduğunda, herhangi bir işlem yapılmadan önce sizin rızanız aranıyor. Dolayısıyla kötü niyetli kişiler kimlik bilgilerinizi ele geçirmiş olsa bile, tapuda işlem yapılması mümkün olmuyor.3 adımda tapunuzu kilitleyin: e-Devlet üzerinden kolaycaİşte tapunuzu koruma altına almak için e-Devlet üzerinden yapmanız gereken adımlar:Bu işlem sadece birkaç dakikanızı alıyor, ancak taşınmazınızı olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uzun vadeli olarak güvence altına alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/adrese-teslim-e-imzali-sahte-diploma-sorusturmasi-yuzlerce-kisiye-verildi-aralarinda-osmanli-1098278787.html
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işlem yapılmaz beyan tesisi, e-devlet tapu koruma, kimlik bilgisi sızdırılması, tapuda sahtecilik, ev habersiz satılabilir, gayrimenkul dolandırıcılığı, tapuyu e-devlet üzerinden kilitleme, kişisel veri güvenliği, web tapu beyan işlemi
işlem yapılmaz beyan tesisi, e-devlet tapu koruma, kimlik bilgisi sızdırılması, tapuda sahtecilik, ev habersiz satılabilir, gayrimenkul dolandırıcılığı, tapuyu e-devlet üzerinden kilitleme, kişisel veri güvenliği, web tapu beyan işlemi
Eviniz sizden habersiz satılabilir: Tapuyu kilitlemek mümkün
Sahte diploma skandalı ve Milli Emlak sızıntısı sonrası kişisel verilerinin güvenliği yeniden gündemde. Uzmanlar, kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle tapulara yönelik sahte işlemler yapılabileceğini belirtiyor. Tapu sahipleri için kritik ve ücretsiz önlem: “İşlem Yapılmaz Beyanı”.
Son dönemde art arda patlak veren sahte diploma skandalı ve kişisel verilerin sızdırılması, dijital dolandırıcılık risklerini bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle gayrimenkullere yönelik sahte işlemler, vatandaşların en büyük korkusu haline geldi.
Ele geçirilen kimlik bilgileri, dolandırıcıların tapuda işlem yapmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu durum, vatandaşın haberi olmadan evinin, arsasının ya da dükkanının satışa çıkarılması gibi senaryoları mümkün kılıyor.
Eviniz sizden habersiz satılabilir
Uzmanlara göre, dijital ortamda ele geçirilen T.C. kimlik numarası, adres ve diğer kişisel bilgiler, sahte kimlik düzenleyerek tapu müdürlüklerinde kullanılabiliyor. Bu yolla vatandaşların taşınmaz malları adına işlem yapılabiliyor.
En korkutucu senaryo ise şu: Ev sahibi hiçbir şeyden habersizken, tapu üzerinde işlem yapılabiliyor ve bu durum fark edilene kadar geri dönüşü zor mağduriyetlere neden olabiliyor.
İşlem yapılmaz beyanı: Tapunuza ücretsiz kalkan
Tüm tapu sahiplerine önerilen çözüm ise oldukça basit ve tamamen ücretsiz: “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi”. Bu beyan, adınıza kayıtlı taşınmazlar üzerinde sizin izniniz olmadan hiçbir işlemin yapılmasını engelliyor.
Beyan kaydı oluşturulduğunda, herhangi bir işlem yapılmadan önce sizin rızanız aranıyor. Dolayısıyla kötü niyetli kişiler kimlik bilgilerinizi ele geçirmiş olsa bile, tapuda işlem yapılması mümkün olmuyor.
3 adımda tapunuzu kilitleyin: e-Devlet üzerinden kolayca
İşte tapunuzu koruma altına almak için e-Devlet üzerinden yapmanız gereken adımlar:
1.www.turkiye.gov.tr
adresine girin, T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
2.
Arama çubuğuna “Web Tapu”
yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
hizmetine tıklayın.
3.
Sol menüdeki “Beyan İşlemleri”
sekmesine tıklayın, ardından “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi”
seçeneğini seçerek işlem yapın.
Bu işlem sadece birkaç dakikanızı alıyor, ancak taşınmazınızı olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uzun vadeli olarak güvence altına alıyor.