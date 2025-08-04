https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/eviniz-sizden-habersiz-satilabilir-tapuyu--kilitlemek-mumkun-1098348331.html

Eviniz sizden habersiz satılabilir: Tapuyu kilitlemek mümkün

Eviniz sizden habersiz satılabilir: Tapuyu kilitlemek mümkün

Sputnik Türkiye

Sahte diploma skandalı ve Milli Emlak sızıntısı sonrası kişisel verilerinin güvenliği yeniden gündemde. Uzmanlar, kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T14:10+0300

2025-08-04T14:10+0300

2025-08-04T14:10+0300

türki̇ye

tapu

tapu dairesi

e-devlet

e-devlet kapısı

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Son dönemde art arda patlak veren sahte diploma skandalı ve kişisel verilerin sızdırılması, dijital dolandırıcılık risklerini bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle gayrimenkullere yönelik sahte işlemler, vatandaşların en büyük korkusu haline geldi.Ele geçirilen kimlik bilgileri, dolandırıcıların tapuda işlem yapmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu durum, vatandaşın haberi olmadan evinin, arsasının ya da dükkanının satışa çıkarılması gibi senaryoları mümkün kılıyor.Eviniz sizden habersiz satılabilirUzmanlara göre, dijital ortamda ele geçirilen T.C. kimlik numarası, adres ve diğer kişisel bilgiler, sahte kimlik düzenleyerek tapu müdürlüklerinde kullanılabiliyor. Bu yolla vatandaşların taşınmaz malları adına işlem yapılabiliyor.En korkutucu senaryo ise şu: Ev sahibi hiçbir şeyden habersizken, tapu üzerinde işlem yapılabiliyor ve bu durum fark edilene kadar geri dönüşü zor mağduriyetlere neden olabiliyor.İşlem yapılmaz beyanı: Tapunuza ücretsiz kalkanTüm tapu sahiplerine önerilen çözüm ise oldukça basit ve tamamen ücretsiz: “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi”. Bu beyan, adınıza kayıtlı taşınmazlar üzerinde sizin izniniz olmadan hiçbir işlemin yapılmasını engelliyor.Beyan kaydı oluşturulduğunda, herhangi bir işlem yapılmadan önce sizin rızanız aranıyor. Dolayısıyla kötü niyetli kişiler kimlik bilgilerinizi ele geçirmiş olsa bile, tapuda işlem yapılması mümkün olmuyor.3 adımda tapunuzu kilitleyin: e-Devlet üzerinden kolaycaİşte tapunuzu koruma altına almak için e-Devlet üzerinden yapmanız gereken adımlar:Bu işlem sadece birkaç dakikanızı alıyor, ancak taşınmazınızı olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uzun vadeli olarak güvence altına alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/adrese-teslim-e-imzali-sahte-diploma-sorusturmasi-yuzlerce-kisiye-verildi-aralarinda-osmanli-1098278787.html

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