Sumud Filosu'nun ikinci dalgası: Özgürlük Filosu, Gazze'ye yelken açtı
İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısının ardından 'ikinci dalga' Özgürlük Filosu Gazze yoluna yelken açtı.İtalya’nın Otranto limanından ayrılan filoda 26 ülkeden 56 aktivist yer alırken, amiral gemi Conscience’da (Vicdan) ise 92 kişi bulunuyor. Yolcuların büyük kısmını doktorlar ve gazeteciler oluştururken, aralarında Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer aldı.Conscience, daha önce Mayıs ayında, Gazze ablukasını delmek üzere hazırlık yaparken Malta açıklarında SİHA saldırısına uğrayan Özgürlük Koalisyonu Filosu’nun da parçasıydı. Şimdi ise Özgürlük Filosu’nun amiral gemisi olarak Gazze’ye doğru ilerliyor.
İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısının ardından 'ikinci dalga' Özgürlük Filosu Gazze yoluna yelken açtı.
İtalya’nın Otranto limanından ayrılan filoda 26 ülkeden 56 aktivist yer alırken, amiral gemi Conscience’da (Vicdan) ise 92 kişi bulunuyor. Yolcuların büyük kısmını doktorlar ve gazeteciler oluştururken, aralarında Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer aldı.
Conscience, daha önce Mayıs ayında, Gazze ablukasını delmek üzere hazırlık yaparken Malta açıklarında SİHA saldırısına uğrayan Özgürlük Koalisyonu Filosu’nun da parçasıydı. Şimdi ise Özgürlük Filosu’nun amiral gemisi olarak Gazze’ye doğru ilerliyor.