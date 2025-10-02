https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sumud-filosunun-ikinci-dalgasi-ozgurluk-filosu-gazzeye-yelken-acti-1099851685.html

Sumud Filosu'nun ikinci dalgası: Özgürlük Filosu, Gazze'ye yelken açtı

Sumud Filosu'nun ikinci dalgası: Özgürlük Filosu, Gazze'ye yelken açtı

Sputnik Türkiye

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısının ardından 'ikinci dalga' olarak yola... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T17:23+0300

2025-10-02T17:23+0300

2025-10-02T17:23+0300

dünya

gazze

özgürlük filosu

küresel sumud filosu

sumud filosu

gazze protestosu

gazze ablukası

i̇srail

i̇srail-filistin sorunu

i̇srail ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099851328_0:47:599:384_1920x0_80_0_0_994cbb284ef1a9eab89f98a3242e67e9.jpg

İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısının ardından 'ikinci dalga' Özgürlük Filosu Gazze yoluna yelken açtı.İtalya’nın Otranto limanından ayrılan filoda 26 ülkeden 56 aktivist yer alırken, amiral gemi Conscience’da (Vicdan) ise 92 kişi bulunuyor. Yolcuların büyük kısmını doktorlar ve gazeteciler oluştururken, aralarında Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer aldı.Conscience, daha önce Mayıs ayında, Gazze ablukasını delmek üzere hazırlık yaparken Malta açıklarında SİHA saldırısına uğrayan Özgürlük Koalisyonu Filosu’nun da parçasıydı. Şimdi ise Özgürlük Filosu’nun amiral gemisi olarak Gazze’ye doğru ilerliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sumud-filosuna-2-mudahale-israil-ordusu-sabah-saatlerinde-yeniden-mudahaleye-basladi-1099834407.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, özgürlük filosu, küresel sumud filosu, sumud filosu, gazze protestosu, gazze ablukası, i̇srail, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail ordusu