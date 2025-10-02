SUMUD FİLOSU’NA 2. MÜDAHALE: İsrail ordusu sabah saatlerinde yeniden müdahaleye başladı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması kuşatması yoğunlaşırken, filodaki bazı gemilere 2 Ekim sabah tekrar müdahale edildi.
İlk müdahale akşam saatlerinde yaşandı
Sumud Filosu'nda 1 Ekim sabahı yapılan açıklamada "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun" denilmişti ve dün akşam saatlerinde İsrail ordusu Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere müdahale etti.
Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu: 25 Türk aktivist alıkonuldu
Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.