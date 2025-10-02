Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sumud-filosuna-2-mudahale-israil-ordusu-sabah-saatlerinde-yeniden-mudahaleye-basladi-1099834407.html
SUMUD FİLOSU'NA 2. MÜDAHALE: İsrail ordusu sabah saatlerinde yeniden müdahaleye başladı
SUMUD FİLOSU’NA 2. MÜDAHALE: İsrail ordusu sabah saatlerinde yeniden müdahaleye başladı
Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'na 1 Ekim akşamı müdahale eden İsrail, bazı gemileri ele geçirdiğini, yolcuları alıkoyduğunu... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
i̇srail- filistin çatışması
i̇srail
gazze
filo
küresel sumud filosu
sumud filosu
i̇srail
gazze
SON HABERLER
06:45 02.10.2025 (güncellendi: 07:24 02.10.2025)
Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'na 1 Ekim akşamı müdahale eden İsrail, bazı gemileri ele geçirdiğini, yolcuları alıkoyduğunu duyurdu. Filo'dan yapılan son açıklamada geriye kalan gemiler sabah erken saatlerde yoluna devam ederken İsrail ordusu, tekrar bazı gemilere çıkarak müdahale etti.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması kuşatması yoğunlaşırken, filodaki bazı gemilere 2 Ekim sabah tekrar müdahale edildi.

İlk müdahale akşam saatlerinde yaşandı

Sumud Filosu'nda 1 Ekim sabahı yapılan açıklamada "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun" denilmişti ve dün akşam saatlerinde İsrail ordusu Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere müdahale etti.

Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu: 25 Türk aktivist alıkonuldu

Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yönelik müdahalelerinden önemli gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:

07:29 02.10.2025
İsrail askerlerinin, Oxygono gemisine çıkışı kameraya yansıdı
07:10 02.10.2025
Kolombiya, İsrail'in tüm diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Petro, "Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir" ifadelerini kullandı.
Netanyahu'yu sert sözlerle hedef alan Petro, "Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz" değerlendirmesinde bulundu.
Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro'nun İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve aralarında 2 Kolombiya vatandaşının olması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.
Gustavo Petro Urrego - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Fernando Vergara
06:52 02.10.2025
Filo Sözcülerinden Saif Abukeshek: 13 gemi İsrail tarafından durduruldu
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Filo Sözcülerinden Saif Abukeshek’in Instagram üzerinden yaptığı açıklamaya göre Filo'daki 13 gemi İsrail tarafından "durduruldu." Abukeshek, bunların Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle isimli gemiler olduğunu duyurdu.
Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:
"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."
