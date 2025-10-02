Sumud Filosu’ndan açıklama: 'Aktivistler Aşdod Limanı’nda, sağlık durumları iyi'

Türkiye
Küresel Kararlılık Filosu, İsrail saldırısının ardından Aşdod Limanı'na götürülen tüm aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.Açıklamada, "Tüm aktivistlerimiz şu an Aşdod Limanı'nda. Sağlıkları iyi ve güvendeler. İsrail'deki bayram tatili nedeniyle süreç biraz uzayabilir, ancak endişe etmemizi gerektiren bir durum yok" denildi.Filo, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmış, ancak İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalmıştı. Olayın ardından gözlerin İsrail'in aktivistlere yönelik tutumuna çevrildiği ifade ediliyor.
18:29 02.10.2025
© AA / Saeed QaqSumud Filosu
Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
© AA / Saeed Qaq
Gazze’deki ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Kararlılık Filosu, Gazze açıklarında İsrail’in saldırısına uğramıştı. Filodan yapılan son açıklamada, aktivistlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.
Küresel Kararlılık Filosu, İsrail saldırısının ardından Aşdod Limanı’na götürülen tüm aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Açıklamada, “Tüm aktivistlerimiz şu an Aşdod Limanı’nda. Sağlıkları iyi ve güvendeler. İsrail’deki bayram tatili nedeniyle süreç biraz uzayabilir, ancak endişe etmemizi gerektiren bir durum yok” denildi.
Filo, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmış, ancak İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalmıştı. Olayın ardından gözlerin İsrail’in aktivistlere yönelik tutumuna çevrildiği ifade ediliyor.
