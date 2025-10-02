Sumud Filosu Aktivisti: İsrail’in gemilere müdahalesi uluslararası hukukun ihlalidir

Olay, akşam saat sekiz civarında başladı ve yaklaşık 15 saat sürdü. Aktivistler, teknelerle manevra yaparak düşmana karşı koymaya çalıştı; bu, İsrail savaş gemilerinin müdahale sürecini mümkün olduğunca uzattı. Filoda 46 gemi ve iki gözlem gemisi bulunuyordu. 23 geminin İsrail tarafından ele geçirildiği bilgisi geldi. ‘Kırmızı bölgeye’ giren bir gemiyle iletişim hala devam ediyor, ancak bu geminin her an saldırıya uğrayabileceği belirtildi. Geri kalan gemilerle ise 24 saat boyunca iletişim tamamen kesildi ve bu gemilerin İsrail tarafından ele geçirildiğine dair kanıt bulunmuyor.