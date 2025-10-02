Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sumud-filosu-aktivisti-israilin-gemilere-mudahalesi-uluslararasi-hukukun-ihlalidir-1099866195.html
Sumud Filosu Aktivisti: İsrail’in gemilere müdahalesi uluslararası hukukun ihlalidir
Sumud Filosu Aktivisti: İsrail’in gemilere müdahalesi uluslararası hukukun ihlalidir
Sputnik Türkiye
Tunuslu Sumud Filosu aktivisti Haifa Mansouri, filoya müdahalenin İsrail işgalinin suç siciline eklenen yeni bir savaş suçu ve uluslararası hukukun açık bir... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T23:30+0300
2025-10-02T23:28+0300
dünya
küresel sumud filosu
i̇srail
gazze
aşdod
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099834250_0:208:2213:1453_1920x0_80_0_0_136ac00b8fc5afd1541ce7484c9deed1.jpg
İsrail’in Sumud Filosu’na ait gemilere müdahalesini Sputnik’e değerlendiren Tunuslu aktivist Haifa Mansouri, filonun Gazze’deki Filistin halkına yardım ulaştırmaya çalıştığı barışçıl bir sivil misyon olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Mansouri, yaşananların sembolik bir ablukayı kırma, korku bariyerini aşma ve 20 yıldır başka gemilerin girmediği bir bölgeye ulaşma anlamına geldiğini vurgulayarak, aktivistlerin ablukayı kırmak, insani koridor açmak ve Gazze’deki Filistin halkına yönelik soykırımı sona erdirmek için eylemlerine devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sumud-filosundan-aciklama-aktivistler-asdod-limaninda-saglik-durumlari-iyi-1099853171.html
i̇srail
gazze
aşdod
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099834250_0:0:2213:1660_1920x0_80_0_0_2c73fd8743d2610ec77fc666f19ab73e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
küresel sumud filosu, i̇srail, gazze, aşdod, filistin
küresel sumud filosu, i̇srail, gazze, aşdod, filistin

Sumud Filosu Aktivisti: İsrail’in gemilere müdahalesi uluslararası hukukun ihlalidir

23:30 02.10.2025
© AA / Orhan Fatih DoğanKüresel Sumud Filosu
Küresel Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
© AA / Orhan Fatih Doğan
Abone ol
Tunuslu Sumud Filosu aktivisti Haifa Mansouri, filoya müdahalenin İsrail işgalinin suç siciline eklenen yeni bir savaş suçu ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.
İsrail’in Sumud Filosu’na ait gemilere müdahalesini Sputnik’e değerlendiren Tunuslu aktivist Haifa Mansouri, filonun Gazze’deki Filistin halkına yardım ulaştırmaya çalıştığı barışçıl bir sivil misyon olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Bu gemilerin ele geçirilmesi, İsrail işgalinin suç siciline eklenen bir başka savaş suçudur ve uluslararası hukukun doğrudan ihlali anlamına geliyor. Sumud Filosu, ablukayı kırmayı ve Gazze’deki Filistin halkına yardım ulaştırmak için bir deniz koridoru açmayı amaçlayan sivil bir insani yardım misyonudur.
Olay, akşam saat sekiz civarında başladı ve yaklaşık 15 saat sürdü. Aktivistler, teknelerle manevra yaparak düşmana karşı koymaya çalıştı; bu, İsrail savaş gemilerinin müdahale sürecini mümkün olduğunca uzattı. Filoda 46 gemi ve iki gözlem gemisi bulunuyordu. 23 geminin İsrail tarafından ele geçirildiği bilgisi geldi. ‘Kırmızı bölgeye’ giren bir gemiyle iletişim hala devam ediyor, ancak bu geminin her an saldırıya uğrayabileceği belirtildi. Geri kalan gemilerle ise 24 saat boyunca iletişim tamamen kesildi ve bu gemilerin İsrail tarafından ele geçirildiğine dair kanıt bulunmuyor.
Gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması için yasal tedbirler kapsamında Filistinli avukatlarla koordinasyon, operasyonun hazırlıklarının en başından itibaren devam ediyordu. Bu sabah avukatlar, tutuklularla buluşmak, sorgulamalarda ve duruşmalarda bulunmak için Aşdod bölgesine gitti. Başlangıçta avukatlara erişim izni verilmedi, ancak akşam saatlerinde izin çıktı.
İşgal makamlarının şu anda suç işlediklerine dair protokolleri imzalayanları hızlıca sınır dışı etmeye çalıştığını düşünüyorum. Bu belgeler, İsrail devletinin yasadışı tanınmasını ve gemilerin sözde ‘İsrail sularına yasa dışı giriş’ yaptığını iddia eden ifadeler içeriyor. Bu durum, sivil gemilerin bu sularda serbestçe seyretmesine izin veren uluslararası normlara aykırı.
Mansouri, yaşananların sembolik bir ablukayı kırma, korku bariyerini aşma ve 20 yıldır başka gemilerin girmediği bir bölgeye ulaşma anlamına geldiğini vurgulayarak, aktivistlerin ablukayı kırmak, insani koridor açmak ve Gazze’deki Filistin halkına yönelik soykırımı sona erdirmek için eylemlerine devam edeceğini belirtti.
Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
DÜNYA
Sumud Filosu’ndan açıklama: 'Aktivistler Aşdod Limanı’nda, sağlık durumları iyi'
18:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала