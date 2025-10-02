Sumud Filosu Aktivisti: İsrail’in gemilere müdahalesi uluslararası hukukun ihlalidir
Tunuslu Sumud Filosu aktivisti Haifa Mansouri, filoya müdahalenin İsrail işgalinin suç siciline eklenen yeni bir savaş suçu ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.
İsrail’in Sumud Filosu’na ait gemilere müdahalesini Sputnik’e değerlendiren Tunuslu aktivist Haifa Mansouri, filonun Gazze’deki Filistin halkına yardım ulaştırmaya çalıştığı barışçıl bir sivil misyon olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Bu gemilerin ele geçirilmesi, İsrail işgalinin suç siciline eklenen bir başka savaş suçudur ve uluslararası hukukun doğrudan ihlali anlamına geliyor. Sumud Filosu, ablukayı kırmayı ve Gazze’deki Filistin halkına yardım ulaştırmak için bir deniz koridoru açmayı amaçlayan sivil bir insani yardım misyonudur.
Olay, akşam saat sekiz civarında başladı ve yaklaşık 15 saat sürdü. Aktivistler, teknelerle manevra yaparak düşmana karşı koymaya çalıştı; bu, İsrail savaş gemilerinin müdahale sürecini mümkün olduğunca uzattı. Filoda 46 gemi ve iki gözlem gemisi bulunuyordu. 23 geminin İsrail tarafından ele geçirildiği bilgisi geldi. ‘Kırmızı bölgeye’ giren bir gemiyle iletişim hala devam ediyor, ancak bu geminin her an saldırıya uğrayabileceği belirtildi. Geri kalan gemilerle ise 24 saat boyunca iletişim tamamen kesildi ve bu gemilerin İsrail tarafından ele geçirildiğine dair kanıt bulunmuyor.
Gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması için yasal tedbirler kapsamında Filistinli avukatlarla koordinasyon, operasyonun hazırlıklarının en başından itibaren devam ediyordu. Bu sabah avukatlar, tutuklularla buluşmak, sorgulamalarda ve duruşmalarda bulunmak için Aşdod bölgesine gitti. Başlangıçta avukatlara erişim izni verilmedi, ancak akşam saatlerinde izin çıktı.
İşgal makamlarının şu anda suç işlediklerine dair protokolleri imzalayanları hızlıca sınır dışı etmeye çalıştığını düşünüyorum. Bu belgeler, İsrail devletinin yasadışı tanınmasını ve gemilerin sözde ‘İsrail sularına yasa dışı giriş’ yaptığını iddia eden ifadeler içeriyor. Bu durum, sivil gemilerin bu sularda serbestçe seyretmesine izin veren uluslararası normlara aykırı.
Mansouri, yaşananların sembolik bir ablukayı kırma, korku bariyerini aşma ve 20 yıldır başka gemilerin girmediği bir bölgeye ulaşma anlamına geldiğini vurgulayarak, aktivistlerin ablukayı kırmak, insani koridor açmak ve Gazze’deki Filistin halkına yönelik soykırımı sona erdirmek için eylemlerine devam edeceğini belirtti.