Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sudanda-oldurulen-parali-askerler-ukraynadan-getirilen-ihalari-kullaniyordu-1099839300.html
‘Sudan'da öldürülen paralı askerler Ukrayna'dan getirilen İHA'ları kullanıyordu’
‘Sudan'da öldürülen paralı askerler Ukrayna'dan getirilen İHA'ları kullanıyordu’
Sputnik Türkiye
Sudan Askeri İstihbarat yetkilisi El Seyyid, Sudan'da öldürülen paralı askerlerin Ukrayna'dan getirilen insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını belirtti. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T09:51+0300
2025-10-02T10:20+0300
dünya
sudan
ukrayna
sudan ordusu
darfur
paralı asker
yabancı militan
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089537018_0:59:1184:725_1920x0_80_0_0_6fb67a3ae84d2748b28bf0e0788b0a74.png
Sudan’da dün isyancı Hızlı Müdahale Güçleri tarafında savaşan Ukraynalı ve Kolombiyalı paralı askerlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Sudan Askeri İstihbarat yetkilisi Albay Fetih El Seyyid, Sputnik’e açıklamasında, “Paralı askerler, keşif yapmak ve Sudan ordusu birliklerine saldırılar düzenlemek için Ukrayna yapımı İHA’lar kullanıyordu” ifadesini kullandı.Sudan Ordusu 6. Piyade Tümeni, isyancı Hızlı Müdahale Güçleri saflarında savaşan Ukraynalı ve Kolombiyalı paralı askerlerin, ülkenin batısındaki Darfur bölgesindeki El Faşer şehrinde pusuya düşürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Paralı askerlerin El Faşer’in bazı bölgelerine sızarak askerlerin bulunduğu yüksek binaları hedef aldığı aktarılırken saldırganlardan bazılarının İHA uzmanı mühendisler ve keskin nişancılar olduğu kaydedildi.Sudanlı askerler, isyancılar yabancı militanların cesetlerini tahliye etmek için topçu ateşini yoğunlaştırdığını, ancak başarılı olamadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/abdden-ukraynaya-istihbarat-destegine-onay-rusyaya-saldirilarda-kullanilacak-1099837904.html
sudan
ukrayna
darfur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089537018_70:0:1115:784_1920x0_80_0_0_76daa44216794dbdff69bd2437867b67.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sudan, ukrayna, sudan ordusu, darfur, paralı asker, yabancı militan, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
sudan, ukrayna, sudan ordusu, darfur, paralı asker, yabancı militan, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

‘Sudan'da öldürülen paralı askerler Ukrayna'dan getirilen İHA'ları kullanıyordu’

09:51 02.10.2025 (güncellendi: 10:20 02.10.2025)
© AP Photo / Marwan AliSudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Abone ol
Sudan Askeri İstihbarat yetkilisi El Seyyid, Sudan'da öldürülen paralı askerlerin Ukrayna'dan getirilen insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını belirtti.
Sudan’da dün isyancı Hızlı Müdahale Güçleri tarafında savaşan Ukraynalı ve Kolombiyalı paralı askerlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Sudan Askeri İstihbarat yetkilisi Albay Fetih El Seyyid, Sputnik’e açıklamasında, “Paralı askerler, keşif yapmak ve Sudan ordusu birliklerine saldırılar düzenlemek için Ukrayna yapımı İHA’lar kullanıyordu” ifadesini kullandı.
Sudan Ordusu 6. Piyade Tümeni, isyancı Hızlı Müdahale Güçleri saflarında savaşan Ukraynalı ve Kolombiyalı paralı askerlerin, ülkenin batısındaki Darfur bölgesindeki El Faşer şehrinde pusuya düşürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Paralı askerlerin El Faşer’in bazı bölgelerine sızarak askerlerin bulunduğu yüksek binaları hedef aldığı aktarılırken saldırganlardan bazılarının İHA uzmanı mühendisler ve keskin nişancılar olduğu kaydedildi.
Sudanlı askerler, isyancılar yabancı militanların cesetlerini tahliye etmek için topçu ateşini yoğunlaştırdığını, ancak başarılı olamadığını belirtti.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD’den Ukrayna’ya istihbarat desteğine onay: ‘Rusya'ya saldırılarda kullanılacak’
09:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала