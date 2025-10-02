https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sudanda-oldurulen-parali-askerler-ukraynadan-getirilen-ihalari-kullaniyordu-1099839300.html
'Sudan'da öldürülen paralı askerler Ukrayna'dan getirilen İHA'ları kullanıyordu'
‘Sudan'da öldürülen paralı askerler Ukrayna'dan getirilen İHA'ları kullanıyordu’
Sputnik Türkiye
Sudan Askeri İstihbarat yetkilisi El Seyyid, Sudan'da öldürülen paralı askerlerin Ukrayna'dan getirilen insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını belirtti. 02.10.2025
Sudan’da dün isyancı Hızlı Müdahale Güçleri tarafında savaşan Ukraynalı ve Kolombiyalı paralı askerlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Sudan Askeri İstihbarat yetkilisi Albay Fetih El Seyyid, Sputnik’e açıklamasında, “Paralı askerler, keşif yapmak ve Sudan ordusu birliklerine saldırılar düzenlemek için Ukrayna yapımı İHA’lar kullanıyordu” ifadesini kullandı.Sudan Ordusu 6. Piyade Tümeni, isyancı Hızlı Müdahale Güçleri saflarında savaşan Ukraynalı ve Kolombiyalı paralı askerlerin, ülkenin batısındaki Darfur bölgesindeki El Faşer şehrinde pusuya düşürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Paralı askerlerin El Faşer’in bazı bölgelerine sızarak askerlerin bulunduğu yüksek binaları hedef aldığı aktarılırken saldırganlardan bazılarının İHA uzmanı mühendisler ve keskin nişancılar olduğu kaydedildi.Sudanlı askerler, isyancılar yabancı militanların cesetlerini tahliye etmek için topçu ateşini yoğunlaştırdığını, ancak başarılı olamadığını belirtti.
‘Sudan'da öldürülen paralı askerler Ukrayna'dan getirilen İHA'ları kullanıyordu’
09:51 02.10.2025 (güncellendi: 10:20 02.10.2025)
Sudan Askeri İstihbarat yetkilisi El Seyyid, Sudan'da öldürülen paralı askerlerin Ukrayna'dan getirilen insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını belirtti.
Sudan’da dün isyancı Hızlı Müdahale Güçleri tarafında savaşan Ukraynalı ve Kolombiyalı paralı askerlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Sudan Askeri İstihbarat yetkilisi Albay Fetih El Seyyid, Sputnik’e açıklamasında, “Paralı askerler, keşif yapmak ve Sudan ordusu birliklerine saldırılar düzenlemek için Ukrayna yapımı İHA’lar kullanıyordu” ifadesini kullandı.
Sudan Ordusu 6. Piyade Tümeni, isyancı Hızlı Müdahale Güçleri saflarında savaşan Ukraynalı ve Kolombiyalı paralı askerlerin, ülkenin batısındaki Darfur bölgesindeki El Faşer şehrinde pusuya düşürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Paralı askerlerin El Faşer’in bazı bölgelerine sızarak askerlerin bulunduğu yüksek binaları hedef aldığı aktarılırken saldırganlardan bazılarının İHA uzmanı mühendisler ve keskin nişancılar olduğu kaydedildi.
Sudanlı askerler, isyancılar yabancı militanların cesetlerini tahliye etmek için topçu ateşini yoğunlaştırdığını, ancak başarılı olamadığını belirtti.