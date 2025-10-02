https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sivasta-korkutan-deprem-afad-duyurdu-1099847731.html
Sivas'ta korkutan deprem: AFAD duyurdu
Sivas'ta korkutan deprem: AFAD duyurdu
Sputnik Türkiye
AFAD, Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T14:42+0300
2025-10-02T14:42+0300
2025-10-02T14:42+0300
son depremler
afad
sivas
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, saat 14.12'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/500-bin-sosyal-konut-projesine-kimler-basvurabilir-kimlere-avantaj-saglanacak-1099771566.html
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afad, sivas, deprem
Sivas'ta korkutan deprem: AFAD duyurdu
AFAD, Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, saat 14.12'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.