Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Sivas'ta korkutan deprem: AFAD duyurdu
Sivas'ta korkutan deprem: AFAD duyurdu
AFAD, Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.10.2025
son depremler
afad
sivas
deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, saat 14.12'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
sivas
afad, sivas, deprem
afad, sivas, deprem

Sivas'ta korkutan deprem: AFAD duyurdu

14:42 02.10.2025
AFAD, Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, saat 14.12'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
