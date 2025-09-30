https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/500-bin-sosyal-konut-projesine-kimler-basvurabilir-kimlere-avantaj-saglanacak-1099771566.html

500 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir? Kimlere avantaj sağlanacak?

Türkiye, deprem bölgesinde tamamlanma aşamasına gelen afet konutlarıyla edindiği tecrübeyi ülke genelinde yeni bir sosyal konut seferberliğine dönüştürüyor...

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut hayata geçiriliyor.Proje kapsamında şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, engellilere ve en az üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan ayrılacağı duyuruldu. TOKİ, bu kampanyayla birlikte İstanbul’da ilk kez kiralık konut projesini devreye alacak. Böylece dar gelirlilerin büyükşehirde barınma sorununa çözüm getirilmesi hedefleniyor.Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa eden TOKİ, '50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut' ve 2022’de hayata geçirilen '250 Bin Sosyal Konut/İlk Evim, Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri' projeleriyle geniş kapsamlı çalışmalar yürüttü. Şu anda ise ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımı devam ediyor.

