https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/500-bin-sosyal-konut-projesine-kimler-basvurabilir-kimlere-avantaj-saglanacak-1099771566.html
500 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir? Kimlere avantaj sağlanacak?
500 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir? Kimlere avantaj sağlanacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye, deprem bölgesinde tamamlanma aşamasına gelen afet konutlarıyla edindiği tecrübeyi ülke genelinde yeni bir sosyal konut seferberliğine dönüştürüyor... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T00:03+0300
2025-09-30T00:03+0300
2025-09-30T00:03+0300
türki̇ye
toki̇
kiralık
kiralık ev
kiralık villa
çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054594354_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_00e7c74db4961c66b08517d2ab310a53.jpg
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut hayata geçiriliyor.Proje kapsamında şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, engellilere ve en az üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan ayrılacağı duyuruldu. TOKİ, bu kampanyayla birlikte İstanbul’da ilk kez kiralık konut projesini devreye alacak. Böylece dar gelirlilerin büyükşehirde barınma sorununa çözüm getirilmesi hedefleniyor.Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa eden TOKİ, '50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut' ve 2022’de hayata geçirilen '250 Bin Sosyal Konut/İlk Evim, Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri' projeleriyle geniş kapsamlı çalışmalar yürüttü. Şu anda ise ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımı devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/cumhurbaskani-erdogan-bm-konusmamizda-gazzedeki-toplu-kiyima-vurgu-yaptik-1099767796.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054594354_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_7212bf7c72317be4c222a4241f5744c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
toki̇, kiralık, kiralık ev, kiralık villa, çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum
toki̇, kiralık, kiralık ev, kiralık villa, çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum
500 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir? Kimlere avantaj sağlanacak?
Türkiye, deprem bölgesinde tamamlanma aşamasına gelen afet konutlarıyla edindiği tecrübeyi ülke genelinde yeni bir sosyal konut seferberliğine dönüştürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut hayata geçiriliyor.
Proje kapsamında şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, engellilere ve en az üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan ayrılacağı duyuruldu. TOKİ, bu kampanyayla birlikte İstanbul’da ilk kez kiralık konut projesini devreye alacak. Böylece dar gelirlilerin büyükşehirde barınma sorununa çözüm getirilmesi hedefleniyor.
Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa eden TOKİ, '50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut' ve 2022’de hayata geçirilen '250 Bin Sosyal Konut/İlk Evim, Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri' projeleriyle geniş kapsamlı çalışmalar yürüttü. Şu anda ise ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımı devam ediyor.