Menajer Ayşe Barım için tahliye kararı

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddiasıyla 30 yıla kadar hapsi istenen menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

Gezi Parkı olaylarında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.30 yıla kadar hapis istemiSavcılık iddianamesinde, Barım’ın Gezi Parkı sürecinde sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği ve olayların planlayıcıları arasında yer aldığı öne sürüldü. Bu kapsamda Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.'Tedavi olmak istiyorum'Duruşmada söz alan Barım, cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını ve 30 kilo kaybettiğini dile getirdi. Kendi doktorunun gözetiminde tedavi görmek istediğini belirten Barım, “Kendi doktorumun gözetiminde ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.Mahkemeden tahliye kararıMahkeme heyeti, Barım’ın beyanlarını dikkate alarak ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri tahliyesine karar verdi.Duruşma 11 Şubat’ta görülecekTahliye kararının ardından dava, 11 Şubat tarihine ertelendi.Ayşe Barım kimdir?Ayşe Barım, ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls’te tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Ardından iki yıl boyunca Londra’da yaşadı, çalıştı ve iletişim eğitimi aldı.1992-2001 yılları arasında medya ve iletişim sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. Bu dönemde Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan-Euro RSCG Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearst Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.2001-2002 yıllarında ortağı olduğu İmaj Entertainment’ta Genel Müdürlük yapan Barım, 2002’de ID İletişim’i kurdu. Kısa sürede Türkiye’nin önde gelen menajerlik, sanatçı temini ve basın ilişkileri ajanslarından biri haline gelen ID İletişim; televizyon dizileri, sinema filmleri ve sanatçılar için basın danışmanlığı hizmeti veriyor.Ayşe Barım, 2003’ten bu yana Türkiye eğlence sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Portföyünde bulunan sanatçıların menajerlik, basın ve sosyal medya danışmanlığını yürütüyor. Türkiye’nin en tanınmış menajerlerinden biri olan Barım, aralarında Serenay Sarıkaya’nın da bulunduğu birçok ünlü ismin menajerliğini yapıyor.

