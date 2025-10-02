https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-bin-500den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1099844573.html
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bin 500’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bin 500’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
İlerleyişini sürdüren Rus birliklerin son bir günde bin 500’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T12:51+0300
2025-10-02T12:51+0300
2025-10-02T12:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097028185_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_befd8bbc208964dc0b58222bc2cfaa7b.jpg
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taktik konumunu iyileştiren Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1 510 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan ulaşım altyapısı tesisi, uzun menzilli İHA imalat yerleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 138 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 142 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/belcika-rus-varliklarina-el-konulmasi-icin-tum-ab-ulkelerinden-yasal-garanti-talep-ediyor-1099844393.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097028185_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_e3bbc85d585037a266119eecacd38b95.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bin 500’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
İlerleyişini sürdüren Rus birliklerin son bir günde bin 500’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taktik konumunu iyileştiren Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1 510 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan ulaşım altyapısı tesisi, uzun menzilli İHA imalat yerleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 138 hedef imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 142 uçak tipi İHA engelledi.