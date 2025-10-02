https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esri-takasi-185-rus-asker-geri-getirildi-1099848476.html

Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 185 Rus asker geri getirildi

Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 185 Rus asker geri getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 185 savaş... 02.10.2025

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus asker geri getirildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esiri teslim edildi.Açıklamaya göre, askerlerin dışında ayrıca 20 sivil de geri getirildi.Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin ve sivillerin şu anda Belarus Cumhuriyeti'nde olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade etti.Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.

