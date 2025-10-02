Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esri-takasi-185-rus-asker-geri-getirildi-1099848476.html
Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 185 Rus asker geri getirildi
Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 185 Rus asker geri getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T15:17+0300
2025-10-02T15:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
moskova
esir takası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099848297_0:27:1231:719_1920x0_80_0_0_db8da2a52daf32b236767c16eacd7919.png
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus asker geri getirildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esiri teslim edildi.Açıklamaya göre, askerlerin dışında ayrıca 20 sivil de geri getirildi.Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin ve sivillerin şu anda Belarus Cumhuriyeti'nde olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade etti.Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-84-rus-asker-kiev-rejiminin-kontrolundeki-topraklardan-geri-1098591975.html
rusya
ukrayna
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099848297_119:0:1112:745_1920x0_80_0_0_9a4d8266b64426a13048abcab62a5fa2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, moskova, esir takası
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, moskova, esir takası

Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 185 Rus asker geri getirildi

15:17 02.10.2025 (güncellendi: 15:43 02.10.2025)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıRusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esirinin teslim edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus asker geri getirildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esiri teslim edildi.
Açıklamaya göre, askerlerin dışında ayrıca 20 sivil de geri getirildi.

23 Temmuz'da İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşmalara uygun olarak, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgeden 185 Rus asker geri getirildi. Buna karşılık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esiri teslim edildi. Ayrıca 20 sivil de geri getirildi.

Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin ve sivillerin şu anda Belarus Cumhuriyeti'nde olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade etti.
Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
Yeni esir takası 84 kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 84 Rus asker Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi
14 Ağustos, 14:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала