Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 185 Rus asker geri getirildi
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 185 Rus asker geri getirildi
02.10.2025
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus asker geri getirildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esiri teslim edildi.Açıklamaya göre, askerlerin dışında ayrıca 20 sivil de geri getirildi.Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin ve sivillerin şu anda Belarus Cumhuriyeti'nde olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade etti.Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
15:17 02.10.2025 (güncellendi: 15:43 02.10.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esirinin teslim edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus asker geri getirildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esiri teslim edildi.
Açıklamaya göre, askerlerin dışında ayrıca 20 sivil de geri getirildi.
23 Temmuz'da İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşmalara uygun olarak, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgeden 185 Rus asker geri getirildi. Buna karşılık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esiri teslim edildi. Ayrıca 20 sivil de geri getirildi.
Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin ve sivillerin şu anda Belarus Cumhuriyeti'nde olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade etti.
Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.