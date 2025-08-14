https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-84-rus-asker-kiev-rejiminin-kontrolundeki-topraklardan-geri-1098591975.html

Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 84 Rus asker Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe günü 84 Rus askerin Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildiğini bildirdi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ile yapılan yeni esir takası kapsamında Kiev’in kontrolündeki topraklardan 84 Rus asker geri getirildi, karşılığında aynı sayıda Ukraynalı esir teslim edildi.“Şu anda Rus askerler Belarus Cumhuriyeti’nde bulunuyor ve gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı alıyor” denilen açıklamada, dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi görecekleri kaydedildi.Takas sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.Rus baş müzakereci Medinskiy: Ukrayna, daha önce reddettiği 1.000 kişilik listeden sadece 2 esiri kabul ettiUkrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın, daha önce takasta Kiev'in reddettiği 1.000 kişilik listeden sadece iki kişiyi kabul ettiğini açıkladı.

