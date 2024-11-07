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Rusya Devlet Başkanı Putin: Gözümüzün önünde yepyeni bir dünya düzeni oluşuyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Gözümüzün önünde yepyeni bir dünya düzeni oluşuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yapıyor. Rus lider... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T19:46+0300
2024-11-07T20:47+0300
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Kremlin Basın Dairesi daha önce oturumun konusunun ‘Kalıcı Barış Hangi Temelde? 21. Yüzyılda Genel Güvenlik ve Kalkınma İçin Eşit İmkanlar’ olarak belirlendiğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde konuşuyor.'Gözümüzün önünde yepyeni bir dünya düzeni oluşuyor'Rus lider konuşmasının başında yeni bir dünya düzeninin oluştuğunu belirterek, "Yeni dünyayı oluşturmada mücadele başladı, bu bir iktidar mücadelesi değil, ilkelerin çatışmasıdır" cümlesini kaydetti.'Dünya tehlikeli bir çizgiye geldi'Konuşmasında, "Demokrasi giderek çoğunluğun değil, azınlığın yönetimi olarak yorumlanıyor" cümlesinin altını çizen Putin, tehlikeli bir çizgiye yaklaşıldığı konusunda uyarıda bulundu.Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çağdaşları ile birlikte köklü değişimlerin yaşandığı bir çağda yaşama ve en karmaşık süreçlere katılımcı olma ayrıcalığına sahip olduklarını söyledi.'Batı kendi cezasızlığına inanıyor, bu trajediye dönüşebilir'Rus lider, Batı'nın körü körüne kendi 'cezasızlığına' inandığını belirterek bu hususun bir trajediye dönüşebileceğini vurguladı.Vladimir Putin konuşmasında, "Hiç kimse nükleer silahların Batı tarafından kullanılmayacağını garanti edemez" cümlesinin ise altını çizerek şu cümleleri kaydetti:Putin açıklamasına, "Liberal olmaya aday ülkelerde kaos ve sistemsel krizler büyüyor, bu ülkeler dünyayı bozulmaya itiyor" cümlesiyle devam etti.'Rusya, Batı medeniyetini düşman olarak görmüyor'"Rusya, Batı medeniyetini düşman olarak görmüyor ve 'ya biz ya onlar' konusunu dillendirmiyor" diyen Putin, Kolektif Batı'nın Rusya'yı küresel ekonomik ve politik sistemden ayırmaya çalıştığını vurguladı.Putin konuşmasında, yeni uluslararası ortamda herhangi bir hegemonyanın söz konusu olamayacağının altını çizdi.'Dünyanın Rusya'ya ihtiyacı var'Konuşmasında Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların hiçbir etkisi olmadığının altını çizen Rus lider Putin, "Dünyanın Rusya'ya ihtiyacı var" dedi.Rus lider, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının hiçbir etkisi olmadığını, dünyanın Rusya'ya ihtiyacı olduğunu, Batılı veya Amerikalı liderlerin hiçbir kararının bunu değiştiremeyeceğini ifade etti:Batı liberalizminin aşırı hoşgörüsüzlüğe ve saldırganlığa dönüştüğünü vurgulayan Vladimir Putin, Rusya'nın hiç kimseye bir şeyler öğretmek veya dünya görüşünü dayatmak istemediğini dile getirdi.Rus lider konuşmasında, dünyadaki çatışmalara değinerek bu durumun Batı'nın jeopolitik açgözlülüğünden kaynaklandığını vurguladı.‘Yeni dünyayı oluşturmada mücadele başladı, bu bir iktidar mücadelesi değil, ilkelerin çatışmasıdır’ Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni dünyayı oluşturma mücadelesinin başladığını belirterek şu cümleleri kaydetti:Putin, oluşan çok kutuplu dünyada kaybeden ülke ve halkların olmaması gerektiğini, hiç kimsenin kendini ezilmiş ve aşağılanmış hissetmemesi gerektiğini vurguladı.'Gelişmekte olan çok kutuplu dünyada kaybeden ülkeler ve halklar olmamalı'Bugün dünyanın herkesin herkese karşı olduğu bir çatışmanın içinde olmadığını, dünya azınlığının hakimiyetini sürdürme mücadelesi verdiğini vurgulayan Rus lider, ancak her tekelin er ya da geç sona erdiğini belirtti.Rusya ve dünya ülkelerinin ezici çoğunluğunun geçen yüzyılın ortalarından bu yana kalkınmanın temelini oluşturan uluslararası ilerleme ruhunu ve kalıcı barış arayışını güçlendirmek için çabaladığını kaydeden Putin, “Gelişmekte olan çok kutuplu dünyada kaybeden ülkeler ve halklar olmamalı, hiç kimse kendini dışlanmış ve aşağılanmış hissetmemeli” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231005/putin-20-valday-uluslararasi-tartisma-kulubu-toplantisinda-konusacak-1076048072.html
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Putin, Valday Kulübü’nün oturumunda konuşuyor
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rusya, vladimir putin, valday, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, abd, donald trump, kremlin, dmitriy peskov
rusya, vladimir putin, valday, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, abd, donald trump, kremlin, dmitriy peskov

Rusya Devlet Başkanı Putin: Gözümüzün önünde yepyeni bir dünya düzeni oluşuyor

19:46 07.11.2024 (güncellendi: 20:47 07.11.2024)
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Valday Tartışma Kulübü 2023
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Valday Tartışma Kulübü 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yapıyor. Rus lider konuşmasına, 'Gözümüzün önünde yepyeni bir dünya düzeni oluşuyor" cümlesiyle başladı.
Kremlin Basın Dairesi daha önce oturumun konusunun ‘Kalıcı Barış Hangi Temelde? 21. Yüzyılda Genel Güvenlik ve Kalkınma İçin Eşit İmkanlar’ olarak belirlendiğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde konuşuyor.
© Sputnik

'Gözümüzün önünde yepyeni bir dünya düzeni oluşuyor'

Rus lider konuşmasının başında yeni bir dünya düzeninin oluştuğunu belirterek, "Yeni dünyayı oluşturmada mücadele başladı, bu bir iktidar mücadelesi değil, ilkelerin çatışmasıdır" cümlesini kaydetti.
Bu yirmi yıl yalnızca tarihsel boyutlarda önemli ve zaman zaman dramatik olaylarla dolu değildi. Gözümüzün önünde, Vestfalya ya da Yalta sistemi gibi geçmişten bildiklerimize benzemeyen, tamamen yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Yeni devletler yükseliyor. Halklar kendi çıkarlarının, öz değerlerinin, özgünlüklerinin ve kimliklerinin daha net bir şekilde farkına varıyor. Kalkınma ve adalet hedefine ulaşma konusunda giderek daha ısrarcı oluyor.

'Dünya tehlikeli bir çizgiye geldi'

Konuşmasında, "Demokrasi giderek çoğunluğun değil, azınlığın yönetimi olarak yorumlanıyor" cümlesinin altını çizen Putin, tehlikeli bir çizgiye yaklaşıldığı konusunda uyarıda bulundu.
Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Tehlikeli bir çizgiye yaklaştık. Batı'nın, en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip olan Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya yönelik çağrıları, Batılı politikacıların çirkin maceracılığını gösteriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çağdaşları ile birlikte köklü değişimlerin yaşandığı bir çağda yaşama ve en karmaşık süreçlere katılımcı olma ayrıcalığına sahip olduklarını söyledi.

'Batı kendi cezasızlığına inanıyor, bu trajediye dönüşebilir'

Rus lider, Batı'nın körü körüne kendi 'cezasızlığına' inandığını belirterek bu hususun bir trajediye dönüşebileceğini vurguladı.
Vladimir Putin konuşmasında, "Hiç kimse nükleer silahların Batı tarafından kullanılmayacağını garanti edemez" cümlesinin ise altını çizerek şu cümleleri kaydetti:
Uluslararası çatışmalar ve çarpışmalar karşılıklı yıkımı getiriyor. Sonuçta bunu yapabilecek silahlar mevcut ve sürekli geliştirilmekte, teknoloji geliştikçe yeni şekillere bürünmektedir. Ve bu tür silah sahiplerinin kulübü genişliyor. Ve hiç kimse tehditlerin çığ gibi artması, hukuki ve ahlaki normların nihai olarak yıkılması durumunda (bu silahların) kullanılmayacağını garanti etmez.
Putin açıklamasına, "Liberal olmaya aday ülkelerde kaos ve sistemsel krizler büyüyor, bu ülkeler dünyayı bozulmaya itiyor" cümlesiyle devam etti.

'Rusya, Batı medeniyetini düşman olarak görmüyor'

"Rusya, Batı medeniyetini düşman olarak görmüyor ve 'ya biz ya onlar' konusunu dillendirmiyor" diyen Putin, Kolektif Batı'nın Rusya'yı küresel ekonomik ve politik sistemden ayırmaya çalıştığını vurguladı.
Putin konuşmasında, yeni uluslararası ortamda herhangi bir hegemonyanın söz konusu olamayacağının altını çizdi.

'Dünyanın Rusya'ya ihtiyacı var'

Konuşmasında Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların hiçbir etkisi olmadığının altını çizen Rus lider Putin, "Dünyanın Rusya'ya ihtiyacı var" dedi.
Rus lider, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının hiçbir etkisi olmadığını, dünyanın Rusya'ya ihtiyacı olduğunu, Batılı veya Amerikalı liderlerin hiçbir kararının bunu değiştiremeyeceğini ifade etti:

Ülkemize (Batı tarafından) uygulanan cezai önlemlerin hacminin tarihte benzeri yoktur. Rakiplerimiz, Rusya'ya ezici ve yıkıcı bir darbe vuracaklarını, bu darbeden sonra ülkenin artık toparlanamayacağını ve uluslararası ilişkilerin kilit unsurlarından biri olmaktan çıkacağını varsaydılar. Dünyanın Rusya'ya ihtiyacı var ve ne Washington’daki, ne de Brüksel'deki şeflerin kararları bunu değiştirebilecek durumda değil.

Batı liberalizminin aşırı hoşgörüsüzlüğe ve saldırganlığa dönüştüğünü vurgulayan Vladimir Putin, Rusya'nın hiç kimseye bir şeyler öğretmek veya dünya görüşünü dayatmak istemediğini dile getirdi.
Rus lider konuşmasında, dünyadaki çatışmalara değinerek bu durumun Batı'nın jeopolitik açgözlülüğünden kaynaklandığını vurguladı.

‘Yeni dünyayı oluşturmada mücadele başladı, bu bir iktidar mücadelesi değil, ilkelerin çatışmasıdır’

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni dünyayı oluşturma mücadelesinin başladığını belirterek şu cümleleri kaydetti:
Yeni bir dünya düzeni oluşumu için ciddi, amansız bir mücadele yaşanıyor. Her şeyden önce bunun bir güç veya jeopolitik nüfuz mücadelesi olmadığı için amansızdır. Bu, bir sonraki tarihsel aşamada ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerin üzerine inşa edileceği ilkelerin çatışmasıdır.
Putin, oluşan çok kutuplu dünyada kaybeden ülke ve halkların olmaması gerektiğini, hiç kimsenin kendini ezilmiş ve aşağılanmış hissetmemesi gerektiğini vurguladı.

'Gelişmekte olan çok kutuplu dünyada kaybeden ülkeler ve halklar olmamalı'

Bugün dünyanın herkesin herkese karşı olduğu bir çatışmanın içinde olmadığını, dünya azınlığının hakimiyetini sürdürme mücadelesi verdiğini vurgulayan Rus lider, ancak her tekelin er ya da geç sona erdiğini belirtti.
Rusya ve dünya ülkelerinin ezici çoğunluğunun geçen yüzyılın ortalarından bu yana kalkınmanın temelini oluşturan uluslararası ilerleme ruhunu ve kalıcı barış arayışını güçlendirmek için çabaladığını kaydeden Putin, “Gelişmekte olan çok kutuplu dünyada kaybeden ülkeler ve halklar olmamalı, hiç kimse kendini dışlanmış ve aşağılanmış hissetmemeli” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Valday Tartışma Kulübü 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
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