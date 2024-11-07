https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rusya-devlet-baskani-putin-valday-uluslararasi-tartisma-kulubunde-konusuyor-1090148983.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Gözümüzün önünde yepyeni bir dünya düzeni oluşuyor

Rusya Devlet Başkanı Putin: Gözümüzün önünde yepyeni bir dünya düzeni oluşuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yapıyor. Rus lider... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T19:46+0300

2024-11-07T19:46+0300

2024-11-07T20:47+0300

dünya

rusya

vladimir putin

valday

uluslararası valday tartışma kulübü

valday tartışma kulübü

abd

donald trump

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Basın Dairesi daha önce oturumun konusunun ‘Kalıcı Barış Hangi Temelde? 21. Yüzyılda Genel Güvenlik ve Kalkınma İçin Eşit İmkanlar’ olarak belirlendiğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde konuşuyor.'Gözümüzün önünde yepyeni bir dünya düzeni oluşuyor'Rus lider konuşmasının başında yeni bir dünya düzeninin oluştuğunu belirterek, "Yeni dünyayı oluşturmada mücadele başladı, bu bir iktidar mücadelesi değil, ilkelerin çatışmasıdır" cümlesini kaydetti.'Dünya tehlikeli bir çizgiye geldi'Konuşmasında, "Demokrasi giderek çoğunluğun değil, azınlığın yönetimi olarak yorumlanıyor" cümlesinin altını çizen Putin, tehlikeli bir çizgiye yaklaşıldığı konusunda uyarıda bulundu.Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çağdaşları ile birlikte köklü değişimlerin yaşandığı bir çağda yaşama ve en karmaşık süreçlere katılımcı olma ayrıcalığına sahip olduklarını söyledi.'Batı kendi cezasızlığına inanıyor, bu trajediye dönüşebilir'Rus lider, Batı'nın körü körüne kendi 'cezasızlığına' inandığını belirterek bu hususun bir trajediye dönüşebileceğini vurguladı.Vladimir Putin konuşmasında, "Hiç kimse nükleer silahların Batı tarafından kullanılmayacağını garanti edemez" cümlesinin ise altını çizerek şu cümleleri kaydetti:Putin açıklamasına, "Liberal olmaya aday ülkelerde kaos ve sistemsel krizler büyüyor, bu ülkeler dünyayı bozulmaya itiyor" cümlesiyle devam etti.'Rusya, Batı medeniyetini düşman olarak görmüyor'"Rusya, Batı medeniyetini düşman olarak görmüyor ve 'ya biz ya onlar' konusunu dillendirmiyor" diyen Putin, Kolektif Batı'nın Rusya'yı küresel ekonomik ve politik sistemden ayırmaya çalıştığını vurguladı.Putin konuşmasında, yeni uluslararası ortamda herhangi bir hegemonyanın söz konusu olamayacağının altını çizdi.'Dünyanın Rusya'ya ihtiyacı var'Konuşmasında Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların hiçbir etkisi olmadığının altını çizen Rus lider Putin, "Dünyanın Rusya'ya ihtiyacı var" dedi.Rus lider, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının hiçbir etkisi olmadığını, dünyanın Rusya'ya ihtiyacı olduğunu, Batılı veya Amerikalı liderlerin hiçbir kararının bunu değiştiremeyeceğini ifade etti:Batı liberalizminin aşırı hoşgörüsüzlüğe ve saldırganlığa dönüştüğünü vurgulayan Vladimir Putin, Rusya'nın hiç kimseye bir şeyler öğretmek veya dünya görüşünü dayatmak istemediğini dile getirdi.Rus lider konuşmasında, dünyadaki çatışmalara değinerek bu durumun Batı'nın jeopolitik açgözlülüğünden kaynaklandığını vurguladı.‘Yeni dünyayı oluşturmada mücadele başladı, bu bir iktidar mücadelesi değil, ilkelerin çatışmasıdır’ Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni dünyayı oluşturma mücadelesinin başladığını belirterek şu cümleleri kaydetti:Putin, oluşan çok kutuplu dünyada kaybeden ülke ve halkların olmaması gerektiğini, hiç kimsenin kendini ezilmiş ve aşağılanmış hissetmemesi gerektiğini vurguladı.'Gelişmekte olan çok kutuplu dünyada kaybeden ülkeler ve halklar olmamalı'Bugün dünyanın herkesin herkese karşı olduğu bir çatışmanın içinde olmadığını, dünya azınlığının hakimiyetini sürdürme mücadelesi verdiğini vurgulayan Rus lider, ancak her tekelin er ya da geç sona erdiğini belirtti.Rusya ve dünya ülkelerinin ezici çoğunluğunun geçen yüzyılın ortalarından bu yana kalkınmanın temelini oluşturan uluslararası ilerleme ruhunu ve kalıcı barış arayışını güçlendirmek için çabaladığını kaydeden Putin, “Gelişmekte olan çok kutuplu dünyada kaybeden ülkeler ve halklar olmamalı, hiç kimse kendini dışlanmış ve aşağılanmış hissetmemeli” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231005/putin-20-valday-uluslararasi-tartisma-kulubu-toplantisinda-konusacak-1076048072.html

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Putin, Valday Kulübü’nün oturumunda konuşuyor Sputnik Türkiye Putin, Valday Kulübü’nün oturumunda konuşuyor 2024-11-07T19:46+0300 true PT1S

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rusya, vladimir putin, valday, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, abd, donald trump, kremlin, dmitriy peskov