İngiliz uzman Mercouris: ABD'nin Kiev'e Tomahawk füzeleri vermesi, sahadaki durumu değiştirmez

İngiliz uzman Mercouris: ABD'nin Kiev'e Tomahawk füzeleri vermesi, sahadaki durumu değiştirmez

Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yaklaşık 800 kilometre menzile sahip Tomahawk, Barracuda ve diğer füzeler sağlamayı değerlendirdiğine dair haberler gündemde yer... 02.10.2025

İngiliz uzman Alexander Mercouris, Amerikan uzun menzilli Tomahawk füzelerinin Kiev'e verilmesinin Ukrayna'nın muharebe sahasındaki durumu değiştirmesine yardımcı olmayacağını belirtti.Mercouris, "Ukrayna'ya teslim edilen veya teslim edilmesi planlanan ve savaşın gidişatını kökten değiştireceği varsayılan mucize silahlardan kaç kere bahsedildiğini bilmiyorum" diyerek söz konusu silahların Ukrayna'ya sahada hiçbir şey kazandırmadığına dikkat çekti.Kiev rejiminin ortakları tarafından çok büyük miktarlarda silah tedarik edildiğinin altını çizen Mercouris, ABD yapımı HIMARS roketleri, İHA'lar ve Batı yapımı obüsler de dahil gönderilen silah sistemlerinin hiçbirinin Ukrayna ordusunun herhangi bir askeri başarı elde etmesine yardımcı olmadığını vurguladı.Beyaz Saray’ın Ukrayna'ya yaklaşık 800 kilometre menzile sahip Tomahawk, Barracuda ve diğer füzeler sağlamayı değerlendirdiği kaydedilmişti.ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, pazar günü yaptığı açıklamada, Beyaz Saray yönetiminin Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya olası transferini görüştüğünü, ancak nihai kararın Başkan Donald Trump'a ait olduğunu belirtmişti. Bu arada, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Keith Kellogg, bu konuda henüz bir karar alınmadığını açıklamıştı.Vladimir Zelenskiy'in, geçen hafta ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede bu tür silahların transferini talep ettiği ABD basınına yansımıştı. Trump'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan uzun menzilli silahlarının kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına açık olduğunu belirttiği, ancak mevcut kısıtlamaları gözden geçirme konusunda doğrudan bir taahhütte bulunmadığı aktarılmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerikan Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya olası transferi hakkındaki iddiaları çok ciddi olarak nitelendirmişti. ABD, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedarik etse bile, cephede hiçbir şey değişmeyeceğini vurgulayan Peskov, "Tomahawk füzelerini Ukrayna topraklarından Amerikalıların mı yoksa Ukraynalıların mı yönlendirip fırlatacağını anlamak önemli. Kiev rejimi için cephedeki durumu değiştirebilecek bir çözüm yok. Kiev rejimi için sihirli bir silah yok" ifadelerini kullanmıştı.

