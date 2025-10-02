Türkiye
Nebenzya: Rusya, ekim ayında yeni BM Genel Sekreteri'ni seçme sürecini başlatmayı planlıyor
Nebenzya: Rusya, ekim ayında yeni BM Genel Sekreteri'ni seçme sürecini başlatmayı planlıyor
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'nın ekim ayında yeni BM Genel Sekreteri seçim sürecini başlatmayı planladığını duyurdu. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ekim ayındaki dönem başkanlığı sırasında yeni BM Genel Sekreteri'ni seçme sürecini başlatmayı planladığını belirtti.Nebenzya, "Evet, gerçekten de başkanlığımız sırasında süreci başlatmayı planlıyoruz" dedi.Genel Sekreter'in seçilmesi ve atanması sürecinin Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi başkanlarının ortak mektubuyla başladığını belirten Nebenzya, sürecin başlamasının mektubun ekim ayında hazırlanacağı anlamına gelmediğini, örneğin, önceki sefer bu sürecin aralık ayı ortasında gerçekleştiğini anımsattı.Mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul başkanlarının ortak mektubu, BM Genel Sekreteri'nin uzun seçim ve atama sürecinin yalnızca ilk aşaması. Mektubun ardından adayların tanıtılması, program beyanları ve adaylarla gayriresmi diyalogları içeren süreç başlayacak.
vasiliy nebenzya, rusya, bm genel kurulu, bm, bm güvenlik konseyi, bm genel sekreteri, antonio guterres
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'nın ekim ayında yeni BM Genel Sekreteri seçim sürecini başlatmayı planladığını duyurdu.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ekim ayındaki dönem başkanlığı sırasında yeni BM Genel Sekreteri'ni seçme sürecini başlatmayı planladığını belirtti.
Nebenzya, "Evet, gerçekten de başkanlığımız sırasında süreci başlatmayı planlıyoruz" dedi.
Genel Sekreter'in seçilmesi ve atanması sürecinin Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi başkanlarının ortak mektubuyla başladığını belirten Nebenzya, sürecin başlamasının mektubun ekim ayında hazırlanacağı anlamına gelmediğini, örneğin, önceki sefer bu sürecin aralık ayı ortasında gerçekleştiğini anımsattı.
Mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul başkanlarının ortak mektubu, BM Genel Sekreteri'nin uzun seçim ve atama sürecinin yalnızca ilk aşaması. Mektubun ardından adayların tanıtılması, program beyanları ve adaylarla gayriresmi diyalogları içeren süreç başlayacak.
Birleşmiş Milletler, New York - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
DÜNYA
Rusya, BM Güvenlik Konseyi başkanlığını bir aylığına devraldı
Dün, 17:37
