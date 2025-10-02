https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/nebenzya-rusya-ekim-ayinda-yeni-bm-genel-sekreterini-secme-surecini-baslatmayi-planliyor-1099833511.html

Nebenzya: Rusya, ekim ayında yeni BM Genel Sekreteri'ni seçme sürecini başlatmayı planlıyor

Nebenzya: Rusya, ekim ayında yeni BM Genel Sekreteri'ni seçme sürecini başlatmayı planlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'nın ekim ayında yeni BM Genel Sekreteri seçim sürecini başlatmayı planladığını duyurdu. 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T00:17+0300

2025-10-02T00:17+0300

2025-10-02T00:14+0300

dünya

vasiliy nebenzya

rusya

bm genel kurulu

bm

bm güvenlik konseyi

bm genel sekreteri

antonio guterres

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093546756_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_ce2decc274a4b0ab473157503cc7355b.png

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ekim ayındaki dönem başkanlığı sırasında yeni BM Genel Sekreteri'ni seçme sürecini başlatmayı planladığını belirtti.Nebenzya, "Evet, gerçekten de başkanlığımız sırasında süreci başlatmayı planlıyoruz" dedi.Genel Sekreter'in seçilmesi ve atanması sürecinin Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi başkanlarının ortak mektubuyla başladığını belirten Nebenzya, sürecin başlamasının mektubun ekim ayında hazırlanacağı anlamına gelmediğini, örneğin, önceki sefer bu sürecin aralık ayı ortasında gerçekleştiğini anımsattı.Mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul başkanlarının ortak mektubu, BM Genel Sekreteri'nin uzun seçim ve atama sürecinin yalnızca ilk aşaması. Mektubun ardından adayların tanıtılması, program beyanları ve adaylarla gayriresmi diyalogları içeren süreç başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/rusya-bm-guvenlik-konseyi-baskanligini-bir-ayligina-devraldi-1099827314.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, rusya, bm genel kurulu, bm, bm güvenlik konseyi, bm genel sekreteri, antonio guterres