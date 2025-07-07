https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/iki-katli-evden-kamyon-dolusu-cop-cikti-1097659314.html

İki katlı evden kamyon dolusu çöp çıktı

İki katlı evden kamyon dolusu çöp çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir'de iki katlı evde yaşayan bir ailenin evinden kamyon doluşu çöp çıktı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T11:56+0300

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türki̇ye

i̇zmir

bornova

çöp ev

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İzmir'de 80 yaşındaki emekli çift, kızları ve yeğenlerinin yaşadığı iki katlı evden kamyon dolusu çöp çıktı. Çevre sakinleri şikayetçi olduBornova'da iki katlı evde oturan 80 yaşındaki emekli çift ile kızları ve yeğenlerinin yaklaşık 7 yıldır sağlıksız koşullar altında yaşadıkları belirlendi. Çevreye yayılan kötü kokular ve hijyen sorunları nedeniyle mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine Bornova Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, evde temizlik gerçekleştirdi.Kamyon dolusu çöp çıktıZabıta ve polis eşliğinde yürütülen çalışmalarda, evdeki çöp yığınları kamyonla tahliye edildi. Çevrede dezenfeksiyon çalışması yapılarak alan yeniden hijyenik hale getirildi. Aile bireyleri, sosyal destek hizmetlerine yönlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/antalyada-cop-ev-operasyonu-iki-evden-8-kamyon-cop-cikarildi-1097229178.html

türki̇ye

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i̇zmir, bornova, çöp ev