https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/iki-katli-evden-kamyon-dolusu-cop-cikti-1097659314.html
İki katlı evden kamyon dolusu çöp çıktı
İki katlı evden kamyon dolusu çöp çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'de iki katlı evde yaşayan bir ailenin evinden kamyon doluşu çöp çıktı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T11:56+0300
2025-07-07T11:56+0300
2025-07-07T11:56+0300
türki̇ye
i̇zmir
bornova
çöp ev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097658684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a6d6b9f894c840870a895f2f7f19e3f.jpg
İzmir'de 80 yaşındaki emekli çift, kızları ve yeğenlerinin yaşadığı iki katlı evden kamyon dolusu çöp çıktı. Çevre sakinleri şikayetçi olduBornova'da iki katlı evde oturan 80 yaşındaki emekli çift ile kızları ve yeğenlerinin yaklaşık 7 yıldır sağlıksız koşullar altında yaşadıkları belirlendi. Çevreye yayılan kötü kokular ve hijyen sorunları nedeniyle mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine Bornova Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, evde temizlik gerçekleştirdi.Kamyon dolusu çöp çıktıZabıta ve polis eşliğinde yürütülen çalışmalarda, evdeki çöp yığınları kamyonla tahliye edildi. Çevrede dezenfeksiyon çalışması yapılarak alan yeniden hijyenik hale getirildi. Aile bireyleri, sosyal destek hizmetlerine yönlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/antalyada-cop-ev-operasyonu-iki-evden-8-kamyon-cop-cikarildi-1097229178.html
türki̇ye
i̇zmir
bornova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097658684_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81d3955497bd42ccb511bcbf761123f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, bornova, çöp ev
İki katlı evden kamyon dolusu çöp çıktı
İzmir'de iki katlı evde yaşayan bir ailenin evinden kamyon doluşu çöp çıktı.
İzmir'de 80 yaşındaki emekli çift, kızları ve yeğenlerinin yaşadığı iki katlı evden kamyon dolusu çöp çıktı.
Çevre sakinleri şikayetçi oldu
Bornova'da iki katlı evde oturan 80 yaşındaki emekli çift ile kızları ve yeğenlerinin yaklaşık 7 yıldır sağlıksız koşullar altında yaşadıkları belirlendi. Çevreye yayılan kötü kokular ve hijyen sorunları nedeniyle mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Bornova Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, evde temizlik gerçekleştirdi.
Zabıta ve polis eşliğinde yürütülen çalışmalarda, evdeki çöp yığınları kamyonla tahliye edildi. Çevrede dezenfeksiyon çalışması yapılarak alan yeniden hijyenik hale getirildi. Aile bireyleri, sosyal destek hizmetlerine yönlendirildi.