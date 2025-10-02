Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/masaktan-kripto-sirketleri-icin-yeni-duzenleme-goruntulu-gorusme-zorunlulugu-getirildi-1099844696.html
MASAK'tan kripto şirketleri için yeni düzenleme: Görüntülü görüşme zorunluluğu getirildi
MASAK'tan kripto şirketleri için yeni düzenleme: Görüntülü görüşme zorunluluğu getirildi
MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Buna göre, kripto şirketlerinde hesap açan kullanıcılar kimlik... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yükümlülükleri içeren rehberini güncelledi. Yeni düzenleme ile, kripto şirketlerinde hesap açan kullanıcılar için kimlik doğrulama süreçlerinde görüntülü görüşme zorunluluğu getirildi.Tüm kullanıcılar görüntülü görüşme ile işlemlerini tamamlayacakMASAK’ın yayımladığı güncel rehberde, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) yeni kullanıcı kabulünde hesap doğrulama süreçlerine ilişkin önemli değişiklikler yer aldı. 13 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, kripto şirketlerinde hesap oluşturmak isteyen tüm kullanıcıların kimlik doğrulama adımlarını görüntülü görüşme ile tamamlaması gerekecek.Rehberde yapılan güncelleme ile daha önce uygulanan canlılık testi ve görüntülü görüşme arasındaki ikilik ortadan kaldırıldı. Böylece, 25 Aralık 2024 ile 13 Mart 2025 tarihleri arasında hesap açan ve canlılık testiyle kimlik doğrulaması yapan kullanıcılar için görüntülü görüşme zorunluluğu aranmayacak. Ancak, 25 Aralık 2024 öncesi ve 13 Mart 2025 sonrası hesap açanlar için kimlik doğrulama işleminin yalnızca görüntülü görüşme yoluyla yapılması şartı getirildi.
MASAK'tan kripto şirketleri için yeni düzenleme: Görüntülü görüşme zorunluluğu getirildi

12:54 02.10.2025
Abone ol
MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Buna göre, kripto şirketlerinde hesap açan kullanıcılar kimlik doğrulama sürecinde görüntülü görüşme yapılacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yükümlülükleri içeren rehberini güncelledi. Yeni düzenleme ile, kripto şirketlerinde hesap açan kullanıcılar için kimlik doğrulama süreçlerinde görüntülü görüşme zorunluluğu getirildi.

Tüm kullanıcılar görüntülü görüşme ile işlemlerini tamamlayacak

MASAK’ın yayımladığı güncel rehberde, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) yeni kullanıcı kabulünde hesap doğrulama süreçlerine ilişkin önemli değişiklikler yer aldı. 13 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, kripto şirketlerinde hesap oluşturmak isteyen tüm kullanıcıların kimlik doğrulama adımlarını görüntülü görüşme ile tamamlaması gerekecek.
Rehberde yapılan güncelleme ile daha önce uygulanan canlılık testi ve görüntülü görüşme arasındaki ikilik ortadan kaldırıldı. Böylece, 25 Aralık 2024 ile 13 Mart 2025 tarihleri arasında hesap açan ve canlılık testiyle kimlik doğrulaması yapan kullanıcılar için görüntülü görüşme zorunluluğu aranmayacak. Ancak, 25 Aralık 2024 öncesi ve 13 Mart 2025 sonrası hesap açanlar için kimlik doğrulama işleminin yalnızca görüntülü görüşme yoluyla yapılması şartı getirildi.

