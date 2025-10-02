https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/masaktan-kripto-sirketleri-icin-yeni-duzenleme-goruntulu-gorusme-zorunlulugu-getirildi-1099844696.html

MASAK'tan kripto şirketleri için yeni düzenleme: Görüntülü görüşme zorunluluğu getirildi

MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Buna göre, kripto şirketlerinde hesap açan kullanıcılar kimlik... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yükümlülükleri içeren rehberini güncelledi. Yeni düzenleme ile, kripto şirketlerinde hesap açan kullanıcılar için kimlik doğrulama süreçlerinde görüntülü görüşme zorunluluğu getirildi.Tüm kullanıcılar görüntülü görüşme ile işlemlerini tamamlayacakMASAK’ın yayımladığı güncel rehberde, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) yeni kullanıcı kabulünde hesap doğrulama süreçlerine ilişkin önemli değişiklikler yer aldı. 13 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, kripto şirketlerinde hesap oluşturmak isteyen tüm kullanıcıların kimlik doğrulama adımlarını görüntülü görüşme ile tamamlaması gerekecek.Rehberde yapılan güncelleme ile daha önce uygulanan canlılık testi ve görüntülü görüşme arasındaki ikilik ortadan kaldırıldı. Böylece, 25 Aralık 2024 ile 13 Mart 2025 tarihleri arasında hesap açan ve canlılık testiyle kimlik doğrulaması yapan kullanıcılar için görüntülü görüşme zorunluluğu aranmayacak. Ancak, 25 Aralık 2024 öncesi ve 13 Mart 2025 sonrası hesap açanlar için kimlik doğrulama işleminin yalnızca görüntülü görüşme yoluyla yapılması şartı getirildi.

