https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/asgari-ucretle-ilgili-ilk-tahminler-geldi-1099836234.html
Asgari ücretle ilgili ilk tahminler geldi
Sputnik Türkiye
Çalışanların gözü Ocak ayına çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli, 2026 yılı zam oranını merakla beklerken uluslararası finans kurumlarından ilk tahminler... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T08:22+0300
2025-10-02T08:22+0300
2025-10-02T08:22+0300
ekonomi̇
jp morgan
morgan stanley
asgari ücret
zam
asgari ücret zammı 2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097352762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aba2ee8a977ba943228591fea0594f4.jpg
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte maaş zammı süreci yeniden gündemde. Yaklaşık 3 ay sonra başlayacak görüşmeler öncesi, milyonlarca asgari ücretli ve özel sektör çalışanı 2026 yılı asgari ücret zammını merak ediyor. Asgari ücretle ilgili yabancı kurumlardan ilk tahminler de gelmeye başladı.Geçen yılki zammı bilen JP Morgan’dan yeni raporGeçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Bu zammı önceden doğru tahmin eden JP Morgan, yeni raporunda 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20 artış öngördü. Kurum yıl sonu için enflasyon hedefini yüzde 29,5 olarak açıkladı.Bir başka tahminde Morgan Stanley'den geldi. MS eylül ayında yayımladığı raporda, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30’a, 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerileyeceğini öngörmüştü. Banka, asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.Uzmandan değerlendirmeSosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:Zam enflasyonun üzerinde olur mu?Emin Yılmaz, 2026 yılı için öngörüsünü de şu sözlerle paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/akaryakita-zam-geliyor-lpgde-fiyat-degisecek-1099818727.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097352762_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d0474927cd634d584d4893df7465540.jpg
jp morgan, morgan stanley, asgari ücret, zam, asgari ücret zammı 2026
Asgari ücretle ilgili ilk tahminler geldi
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte maaş zammı süreci yeniden gündemde. Yaklaşık 3 ay sonra başlayacak görüşmeler öncesi, milyonlarca asgari ücretli ve özel sektör çalışanı 2026 yılı asgari ücret zammını merak ediyor. Asgari ücretle ilgili yabancı kurumlardan ilk tahminler de gelmeye başladı.
Geçen yılki zammı bilen JP Morgan’dan yeni rapor
Geçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Bu zammı önceden doğru tahmin eden JP Morgan, yeni raporunda 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20 artış öngördü. Kurum yıl sonu için enflasyon hedefini yüzde 29,5 olarak açıkladı.
Bir başka tahminde Morgan Stanley'den geldi. MS eylül ayında yayımladığı raporda, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30’a, 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerileyeceğini öngörmüştü. Banka, asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, milliyet.com.tr
’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Enflasyon verileri hayatımızı ciddi anlamda etkilemektedir. Şu ana kadar bir önceki yılın Aralık ayına göre enflasyon oranımız yüzde 21,50 olarak kesinleşmiş durumda. Geride Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları olmak üzere dört ay mevcut. Onlar da kesinleştiği zaman net bir tablo ortaya çıkacaktır."
"Merkez Bankası yıl sonu tahmini yüzde 25 ile 29 arasında. OVP’de ise yüzde 28.5 olarak hedef koyulmuştu. Morgan Stanley’e göre yüzde 30, JP Morgan’a göre ise yüzde 29,5, ayrıca Deutsche Bank’a göre yüzde 29,5’lik enflasyon tahminleri kamuoyunda yer almaktadır. Görünen o ki yüzde 30 sınırına ulaşmadan bu seneyi kapatacağımızı öngörüyorum.”
Zam enflasyonun üzerinde olur mu?
“Asgari ücreti 5’er kişilik komisyon şeklinde işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı’ndan olmak üzere toplamda 15 kişiden oluşan bir ekip pazarlık usulüyle belirlemektedir. Aralık ayının yaklaşması ile birlikte asgari ücret tahminleri de beraberinde gelmiş oldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in işçi tarafı olarak bu sene komisyona katılmama kararı basına yansımıştı. Bunun sürece nasıl etki edeceğini beraber gözlemleyeceğiz."
"Asgari ücret komisyonlarının geçmiş yılda çıkan kararlarını şöyle bir analiz ettiğimiz takdirde genelde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3 ile yüzde 8 puan arasında ilave şekilde artışlar yapıldığı dikkat çekmektedir.”
Emin Yılmaz, 2026 yılı için öngörüsünü de şu sözlerle paylaştı:
“Merkez bankası 2026 enflasyon hedefini yüzde 13 ile yüzde 19 arasında belirlerken, OVP’de ise yüzde 16 olarak hedeflenmiştir. Benim şahsi öngörüm ise 22.104,67 TL olan net asgari ücretin yüzde 20 ile yüzde 25 arasında artması yönündedir. Bu da 26.525,60 TL ile 27.630,84 TL arasında bir bantta olacaktır.”