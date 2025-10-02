https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/asgari-ucretle-ilgili-ilk-tahminler-geldi-1099836234.html

Asgari ücretle ilgili ilk tahminler geldi

Çalışanların gözü Ocak ayına çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli, 2026 yılı zam oranını merakla beklerken uluslararası finans kurumlarından ilk tahminler... 02.10.2025

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte maaş zammı süreci yeniden gündemde. Yaklaşık 3 ay sonra başlayacak görüşmeler öncesi, milyonlarca asgari ücretli ve özel sektör çalışanı 2026 yılı asgari ücret zammını merak ediyor. Asgari ücretle ilgili yabancı kurumlardan ilk tahminler de gelmeye başladı.Geçen yılki zammı bilen JP Morgan’dan yeni raporGeçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Bu zammı önceden doğru tahmin eden JP Morgan, yeni raporunda 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20 artış öngördü. Kurum yıl sonu için enflasyon hedefini yüzde 29,5 olarak açıkladı.Bir başka tahminde Morgan Stanley'den geldi. MS eylül ayında yayımladığı raporda, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30’a, 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerileyeceğini öngörmüştü. Banka, asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.Uzmandan değerlendirmeSosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:Zam enflasyonun üzerinde olur mu?Emin Yılmaz, 2026 yılı için öngörüsünü de şu sözlerle paylaştı:

