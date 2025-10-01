https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/hamas-katzin-gazze-sozleri-sivillere-yonelik-savas-suclarini-artirma-hazirligi-1099828651.html

Hamas: Katz’ın Gazze sözleri sivillere yönelik savaş suçlarını artırma hazırlığı

Hamas: Katz’ın Gazze sözleri sivillere yönelik savaş suçlarını artırma hazırlığı

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Gazze’de kalan sivilleri 'terör destekçisi' olarak niteleyen açıklamalarını, İsrail ordusunun işlediği 'savaş... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T17:50+0300

2025-10-01T17:50+0300

2025-10-01T17:50+0300

i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

i̇srail

gazze

hamas

yisrael katz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086543722_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_bd8714183edacc4d3a4e63c9733c6523.jpg

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Gazze kentinde yaşayan sivillere ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Katz’ın, katliamlar ve açlığa rağmen Gazze’yi terk etmeyen Filistinlileri 'terörist veya terör destekçisi' olarak göreceklerini söylemesi, Hamas tarafından “uluslararası topluma ve insancıl hukuka karşı açık bir küçümseme” olarak nitelendirildi.Gazze’de 'etnik temizlik' vurgusuHamas’tan yapılan açıklamada, Katz’ın sözlerinin İsrail ordusunun Gazze’de yaşayan yüzbinlerce kadın, çocuk ve yaşlıdan oluşan siviller üzerinde işlediği savaş suçlarını artırmaya yönelik hazırlık niteliği taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yaşattıklarının 'etnik temizlik ve sistematik zorla yerinden etme suçu' kapsamında değerlendirilebileceği kaydedildi.Hamas, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini 'bu tehlikeli ihlalleri durdurmak, İsrail’i caydırmak ve liderlerini insanlığa karşı suçlardan dolayı yargı önüne çıkarmak' için acilen harekete geçmeye çağırdı.Katz: Gazze kuşatması büyük oranda tamamlandıİsrail Savunma Bakanı Katz ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentini kuşatmaya 'büyük ölçüde' yaklaştığını ileri sürdü. Katz, Gazze’den güneye göç etmek isteyen Filistinlilerin, Netzarim Koridoru’nun işgalinin tamamlanmasının ardından İsrail ordusunun kuracağı kontrol noktalarından geçmek zorunda kalacağını dile getirdi. Ayrıca, bunun 'Filistinliler için son şans' olduğunu savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/son-dakika-haber-abdden-katara-guvence-herhangi-bir-saldiri-abdye-tehdit-kabul-edilecek-1099826394.html

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, gazze, hamas, yisrael katz