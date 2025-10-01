Hamas: Katz’ın Gazze sözleri sivillere yönelik savaş suçlarını artırma hazırlığı

Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Gazze kentinde yaşayan sivillere ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Katz’ın, katliamlar ve açlığa rağmen Gazze’yi terk etmeyen Filistinlileri 'terörist veya terör destekçisi' olarak göreceklerini söylemesi, Hamas tarafından “uluslararası topluma ve insancıl hukuka karşı açık bir küçümseme” olarak nitelendirildi.Gazze’de 'etnik temizlik' vurgusuHamas’tan yapılan açıklamada, Katz’ın sözlerinin İsrail ordusunun Gazze’de yaşayan yüzbinlerce kadın, çocuk ve yaşlıdan oluşan siviller üzerinde işlediği savaş suçlarını artırmaya yönelik hazırlık niteliği taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yaşattıklarının 'etnik temizlik ve sistematik zorla yerinden etme suçu' kapsamında değerlendirilebileceği kaydedildi.Hamas, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini 'bu tehlikeli ihlalleri durdurmak, İsrail’i caydırmak ve liderlerini insanlığa karşı suçlardan dolayı yargı önüne çıkarmak' için acilen harekete geçmeye çağırdı.Katz: Gazze kuşatması büyük oranda tamamlandıİsrail Savunma Bakanı Katz ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentini kuşatmaya 'büyük ölçüde' yaklaştığını ileri sürdü. Katz, Gazze’den güneye göç etmek isteyen Filistinlilerin, Netzarim Koridoru’nun işgalinin tamamlanmasının ardından İsrail ordusunun kuracağı kontrol noktalarından geçmek zorunda kalacağını dile getirdi. Ayrıca, bunun 'Filistinliler için son şans' olduğunu savundu.
17:50 01.10.2025
Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Gazze’de kalan sivilleri 'terör destekçisi' olarak niteleyen açıklamalarını, İsrail ordusunun işlediği 'savaş suçlarının tırmandırmaya zemin hazırladığının göstergesi olduğunu' belirtti.
Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Gazze kentinde yaşayan sivillere ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Katz’ın, katliamlar ve açlığa rağmen Gazze’yi terk etmeyen Filistinlileri 'terörist veya terör destekçisi' olarak göreceklerini söylemesi, Hamas tarafından “uluslararası topluma ve insancıl hukuka karşı açık bir küçümseme” olarak nitelendirildi.

Gazze’de 'etnik temizlik' vurgusu

Hamas’tan yapılan açıklamada, Katz’ın sözlerinin İsrail ordusunun Gazze’de yaşayan yüzbinlerce kadın, çocuk ve yaşlıdan oluşan siviller üzerinde işlediği savaş suçlarını artırmaya yönelik hazırlık niteliği taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yaşattıklarının 'etnik temizlik ve sistematik zorla yerinden etme suçu' kapsamında değerlendirilebileceği kaydedildi.
Hamas, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini 'bu tehlikeli ihlalleri durdurmak, İsrail’i caydırmak ve liderlerini insanlığa karşı suçlardan dolayı yargı önüne çıkarmak' için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Katz: Gazze kuşatması büyük oranda tamamlandı

İsrail Savunma Bakanı Katz ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentini kuşatmaya 'büyük ölçüde' yaklaştığını ileri sürdü. Katz, Gazze’den güneye göç etmek isteyen Filistinlilerin, Netzarim Koridoru’nun işgalinin tamamlanmasının ardından İsrail ordusunun kuracağı kontrol noktalarından geçmek zorunda kalacağını dile getirdi. Ayrıca, bunun 'Filistinliler için son şans' olduğunu savundu.
