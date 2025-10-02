Türkiye
İranlı siyasetçi: Putin’in görüşleri AB içindeki gelişmeleri etkileyebilir
İranlı siyasetçi: Putin’in görüşleri AB içindeki gelişmeleri etkileyebilir
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Mohtadaei, Rusya lideri Vladimir Putin’in görüşlerinin Avrupa Birliği’ndeki... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Mohtadaei, Sputnik'e verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Tartışma Kulübü'nün genel oturumunda yaptığı konuşmayı değerlendirdi.Mohtadaei, Putin'in tek taraflı yaklaşımlara karşı çıkması, dünyadaki çok kutupluluğu desteklemesi ve yeni güç merkezlerini tanıyarak daha yüksek bir küresel güvenlik seviyesi sağlama vizyonuna vurgu yaparak, bu görüşlerin, Putin'in daha önce de dile getirdiği temel yaklaşımlar olduğunu ifade etti.Putin'in "Ben imparator değilim, halkın oylarıyla belirli bir süre için seçilmiş bir başkanım" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Mohtadaei, son küresel olayların Rus halkının Putin'e olan desteğini artırdığını belirterek, "Görünen o ki, dünya olayları, Rus halkının Putin'i etkili bir lider ve büyük bir ülkeyi yönetme kabiliyetine sahip bir başkan olarak desteklemesine yol açtı" dedi.Putin'in konuşmasında ülkesinin eşi benzeri görülmemiş askeri gücüne vurgu yaparak, "Rusya defalarca kanıtladı: Egemenliğimize yönelik tehditler anında karşılık bulur; bizi asla provoke etmeyin" şeklindeki sözlerini anımsatan Mohtadaei, bu açıklamaların önemine dikkat çekti.İranlı siyasetçi, Putin'in görüşlerinin AB içindeki gelişmeleri etkileyebileceğini ifade ederek "Bu bağlamda İran, Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini, komşu ülkelerin çıkarlarını sağlamaya yardımcı olabilecek bir ülke olarak görüyor. İran, özellikle Rusya gibi büyük bir ülkeyle komşuluk bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor" değerlendirmesinde bulundu.
İranlı siyasetçi: Putin’in görüşleri AB içindeki gelişmeleri etkileyebilir

21:32 02.10.2025
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Mohtadaei, Rusya lideri Vladimir Putin’in görüşlerinin Avrupa Birliği’ndeki (AB) gelişmeleri etkileyebileceğini belirtti.
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Mohtadaei, Sputnik’e verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday Tartışma Kulübü’nün genel oturumunda yaptığı konuşmayı değerlendirdi.
Mohtadaei, Putin’in tek taraflı yaklaşımlara karşı çıkması, dünyadaki çok kutupluluğu desteklemesi ve yeni güç merkezlerini tanıyarak daha yüksek bir küresel güvenlik seviyesi sağlama vizyonuna vurgu yaparak, bu görüşlerin, Putin’in daha önce de dile getirdiği temel yaklaşımlar olduğunu ifade etti.
Putin’in “Ben imparator değilim, halkın oylarıyla belirli bir süre için seçilmiş bir başkanım” şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Mohtadaei, son küresel olayların Rus halkının Putin’e olan desteğini artırdığını belirterek, “Görünen o ki, dünya olayları, Rus halkının Putin’i etkili bir lider ve büyük bir ülkeyi yönetme kabiliyetine sahip bir başkan olarak desteklemesine yol açtı” dedi.
Putin'in konuşmasında ülkesinin eşi benzeri görülmemiş askeri gücüne vurgu yaparak, “Rusya defalarca kanıtladı: Egemenliğimize yönelik tehditler anında karşılık bulur; bizi asla provoke etmeyin” şeklindeki sözlerini anımsatan Mohtadaei, bu açıklamaların önemine dikkat çekti.
İranlı siyasetçi, Putin’in görüşlerinin AB içindeki gelişmeleri etkileyebileceğini ifade ederek “Bu bağlamda İran, Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini, komşu ülkelerin çıkarlarını sağlamaya yardımcı olabilecek bir ülke olarak görüyor. İran, özellikle Rusya gibi büyük bir ülkeyle komşuluk bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor” değerlendirmesinde bulundu.
