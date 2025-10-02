https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/ingiliz-uzmandan-abnin-ukraynaya-kredi-planini-degerlendirdi-rus-varliklarin-kullanilmasi-guveni-1099837382.html

İngiliz uzmandan AB’nin Ukrayna’ya kredi planını değerlendirdi: ‘Rus varlıkların kullanılması güveni sarsacak’

İngiltere'deki Kent Üniversitesi'nin siyaset bilimi uzmanı Prof. Richard Sakwa, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü etkinlikleri kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin dondurulan Rus varlıklarını teminat şeklinde kullanarak Ukrayna’ya kredi sağlama planını değerlendirdi.Sakwa, “Bu çok büyük bir risk, bu yüzden daha önce yararlanılmadı. İşte bu yüzden Ursula von der Leyen liderliğindeki Avrupa Komisyonu, bu riski azaltmak ve hafifletmek için oldukça karmaşık bir plan geliştirdi... Bu oldukça karmaşık planı geliştirdiler, ancak bunun Avrupa'nın Batılı egemen varlıklar için güvenli bir liman olarak güvenilirliğini azaltacağı ve euro'nun rezerv para birimi olarak güvenilirliğini zedeleyeceği açık” ifadesini kullandı.Von der Leyen'in Rus varlıklarını kullanma planının, “hukuki açıdan bakıldığında yasadışı bir eylemde bulunmaya yönelik oldukça karmaşık bir girişim” olduğunu söyleyen uzman, Rusya’da Batı'ya ait büyük ticari varlıkların kaldığına ve sahiplerinin de bunları çıkaramadığına dikkat çekti. Profesör, Rusya’da İtalyan ve Fransız şirketlerinin, İngiliz petrol ve gaz şirketi British Petroleum ve diğer devlere ait mal varlıklarının kaldığını anımsattı.Bazı Batı iş dünyası temsilcilerinin, Rusya ile normal ilişkileri sürdürmeye çalıştığına işaret eden Sakwa, AB'nin eylemlerine yanıt olarak bu şirketlerin varlıklarına el konulmasının hata olacağı görüşünü dile getirerek, “Rusya, Batılı güçlerin anormal uygulamalarını benimsemek yerine, belli bir normallik düzeyini korumalı” diye ekledi.Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiliz Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıkları kullanılarak yaklaşık 140 milyar euro’luk faizsiz kredi sağlamayı önermişti. Merz, bu öneriyi 1 Ekim'de Kopenhag'da düzenlenecek gayrı resmi AB Zirvesi’nde görüşme niyetini açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.Belçika Başbakanı Bart de Wever, BM Genel Kurulu oturumlarında, Merz'in önerisine sert bir şekilde karşı çıkarak “bunun asla olmayacağını” söylemişti. Belçika Başbakanı, üçüncü bir ülke merkez bankasının varlıklarına el konulmasının yalnızca Belçika için değil, tüm AB için tehlikeli bir emsal oluşturacağını kaydetmişti.Rusya, Avrupa’daki varlıklarına el konulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.

