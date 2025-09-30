https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/sarkici-gullunun-olumunde-yeni-detaylar-oglu-tugberk-yagiz-gulterin-ifadesi-ortaya-cikti-1099783018.html

Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni detaylar: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni detaylar: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesi ortaya çıktı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü (Gül Tut) için başlatılan soruşturma devam ediyor... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Şarkıcı Gül Tut, bilinen adıyla Güllü, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki evinin 5. katındaki terastan düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyorGüllü’nün evinde kurulu yapay zekâ destekli güvenlik kameraları polis ekiplerince incelemeye alındı. Sistem, ses ve hareket odaklı kayıt yaptığı için görüntülerde bazı kesintiler olduğu, bu durumun teknik sistemden kaynaklandığı belirlendi. Görüntüler, detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi.Çevre araştırmalarında olumsuzluk çıkmadıSoruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıtları incelendi ve komşularla görüşmeler yapıldı. Elde edilen bilgilerde, olay günü evde veya çevresinde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı tespit edildi.Daha önce de düşme vakası yaşanmışAraştırmalar sırasında Güllü’nün daha önce evinin kaygan zemininde düşerek yaralandığı ortaya çıktı. Hastane kayıtlarına geçen ifadesinde de bu durumu polise bildirdiği öğrenildi.Oğlunun ifadesi: 'Annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum'Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, olay günü İstanbul’da olduğunu, kız kardeşinin kendisini arayarak annesinin düştüğünü söylediğini aktardı. Güvenlik kamerası kayıtlarını çevrim içi izlediğini belirten Gülter, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle Roman havası açtığını ve oynadığını ifade etti.Ablasının telefonda çığlık attığını anlatan Gülter, "(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.) diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim" ifadesini kullandı.Yoldayken annesi Tut'un evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çaldığını duyduğunu belirten Gülter, şunları kaydetti:"Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."Kızı da aynı ifadeyi verdiGüllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de annesinin Roman havası oynarken ayağının kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü söylemişti.Otopsi ve adli inceleme sürüyorGüllü’nün cansız bedeni, olay sonrası yapılan otopsinin ardından İstanbul’da toprağa verildi. Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde vücudunda darp izine rastlanmadı. Alkol veya uyuşturucu etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için alınan numunelerin incelemesi ise devam ediyor.

