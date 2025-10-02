Goldman Sachs'tan rekor üzerine rekor kıran altında yeni tahmin: 'Tahminlerden bile yukarı seviyeler görebilir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/goldman-sachstan-rekor-uzerine-rekor-kiran-altinda-yeni-tahmin-tahminlerden-bile-yukari-seviyeler-1099839870.html

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs yeni yayımladığı notta, altının 'kendi tahminlerinden bile daha yukarı seviyelere yükselebileceğini' söyledi. Banka, özel yatırımcılardan gelen ilgi gerekçesiyle bu yükselişin gerçekleşebileceğini belirtirken, altın destekli borsa yatırım fonlarına yönelik güçlü girişlerin önceki modelleri aştığının altı çizildi. Tahminleri aşma yönündeNotta, özel yatırımcıların portföylerini ciddi ölçüde altına çeşitlendirmesi ihtimali, bankanın 2026 ortası için ons başına 4.000 dolar, gelecek yıl sonu için ise 4.300 dolar tahminlerini aşma yönünde “büyük bir yukarı risk” yarattığı belirtildi. Banka, bir ay önce yayımladığı raporda, yalnızca ABD Hazine tahvillerinin özel yatırımcıların elindeki kısmının yüzde 1’inin altına kayması halinde, altının ons başına 5.000 dolara yaklaşabileceğini söylemişti.Merkez bankalarının altın alımlarını yeniden hızlandırabilirAltın, 29 Ağustos’tan bu yana yüzde 12 yükseldi ve ikinci ile üçüncü çeyreğin büyük bölümünü geçirdiği 3.200-3.450 dolar aralığının üzerine çıktı. Analistlere göre bunun nedenlerinden biri, merkez bankalarının yaz aylarındaki durgunluğun ardından altın alımlarını yeniden hızlandırma ihtimali. Spekülatif pozisyonlanma ise bu son yükselişin yalnızca küçük bir kısmını açıklıyor.Altın yıl başından bu yana neredeyse yüzde 50 arttıAltın yıl başından bu yana neredeyse yüzde 50 artarak 1980’de ulaşılan enflasyona göre düzeltilmiş rekor seviyeyi aştı.

